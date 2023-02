Plongée dans le passé médiéval de La Rochelle à l'occasion d'un chantier de fouilles

Emmanuel Barbier de l'Inrap est le responsable des fouilles. Chantier qui permet notamment d'étudier les pratiques funéraires au Moyen-Age et à l'époque moderne (17e et 18e siècle).

A La Rochelle, la construction du futur centre social et culturel Christiane-Faure de La Rochelle permet aux archéologues d'étudier l'un des secteurs les plus anciens de la ville. Un chantier conduit par l'Inrap, qui mobilise actuellement une vingtaine de personnes. Occupés à mettre au jour un ancien cimetière médiéval. A l'œuvre depuis le mois de septembre, les chercheurs ont aussi découvert une route jusque là inconnue, longeant l'ancien rempart : le premier périphérique de La Rochelle.

"On est devant la voirie médiévale", décrit Emmanuel Barbier qui dirige ces fouilles pour l'Inrap. "Elle se développait entre l'enceinte médiévale (détruite par Louis XIII à l'issue du Grand siège) et elle était délimitée de l'autre côté par un fossé. Cette configuration était totalement méconnue." Signe émouvant : les empreintes de charrettes qui sont passées là il y a cinq ou six siècles. "Cela permettait de circuler rapidement en dehors de la ville, C'est un peu le premier périphérique rochelais en quelque sorte. Et ça, ce n'était pas du tout documenté, dans les plans anciens qui nous sont parvenus", précise Emmanuel Barbier.

Cette sépulture en particulier est émouvante : on y voit une femme, portant entre les jambes un fœtus de quatre mois, qui est vraisemblablement son bébé. Détail mystérieux : les doigts de la mère pointent vers l'enfant. © Radio France - Julien Fleury

L'autre gros morceau, ce sont donc les tombes. Ici se dressait au Moyen-Age un immense cimetière, connecté à l'église Notre-Dame-de-Cougnes. Sous une vaste tente, une série de sépultures encore prisonnières de la terre. Nous sommes sur l'ancien cimetière de la paroisse Notre-Dame-de-Cougnes, l'un des plus anciens et les plus importants de la ville.

Une tombe en particulier arrête l'anthropologue Elisabeth Rousseau : une femme accompagnée d'un foetus d'un peu plus de quatre mois. "On peut imaginer une fausse couche. Et le fœtus a été posé entre les jambes de sa mère, empaqueté dans un linceul." Ce qui marque aussi, c'est la position de la main de cette maman, dont les doigts pointent vers son bébé. "Cela suggère qu'elle montre l'enfant, mais est-ce volontaire ? Cela reste très aléatoire de pouvoir le prouver..." Cette tombe date de la période dite moderne du cimetière**, entre la fin du grand siège de La Rochelle en 1628, et la Révolution française**.

Disons-le tout de suite : pas de trésor à se mettre sous la dent. "Ce sont des sépultures de personnes souvent humbles", précise Elisabeth Rousseau. "Vous avez essentiellement des chapelets, des crucifix, peut-être parfois un anneau en alliage cuivreux à la main... Mais pas de bijou, rien. C'est très simple."

Ce chantier de fouilles qui permet de documenter une pratique funéraire assez rare : des cercueils posés sur un lit de tibias et autres ossements longs. "A l'époque il y avait une telle pression funéraire, que lorsqu'on creuse une tombe, on en perturbe une autre. Donc on récupère les os longs de cette tombe perturbée. C'est une pratique typiquement rochelaise" déjà repérée lors des fouilles du cimetière protestant proche de l'hôpital Saint-Louis.

Des squelettes patiemment retirés et stockés. Ils alimenteront des recherches post-fouilles. Datation, définition du sexe, mais aussi recherches d'éventuelles pathologies... Il y en a pour des mois à passer en laboratoire. Mais l'urgence c'est de continuer à creuser. Sous les pieds des archéologues, la toute première phase du cimetière, dite médiévale, entre le 12e et le 13e siècle. La campagne durera jusqu'au 10 mars. Ensuite les pelleteuses entreront en action.