Plongez dans le quotidien des pompiers de Paris

La brigade des sapeurs pompiers de Paris, qui intervient sur toute l'Ile de France, fête cette année ses 50 ans. Ce corps militaire est la troisième plus grande unité de pompiers au monde. L'occasion de découvrir son patrimoine, son organisation et ses évolutions.

Cela fait 50 ans presque jour pour jour (28 février 1967) que la brigade des sapeurs pompiers de Paris existe. C'était auparavant un régiment. De régiment il est donc passé à l'état de "Brigade" : soit à l'échelon hiérarchiquement supérieur. A cette occasion, une expo est dédiée à ce corps d'armée, organisée conjointement avec la ville de Paris. L'occasion de découvrir ce corps exceptionnel de l'intérieur, et ses évolution depuis une cinquantaine d'année, au travers de multiples photos, d'archives audiovisuelles de l'Ina, de matériel récents et anciens, et d'univers reconstituées qui permettent au visiteur de se plonger dans le quotidien du métier de pompier.

La nouvelle tunique orange vient remplacer la bleu-marine en 2017 © Radio France - Nathalie Doménégo

Reconstitution d'une chambre du pompier de garde © Radio France - Nathalie Doménégo

© Radio France - Nathalie Doménégo

Le SP-e3, robot d'intervention et d'assistance technique. © Radio France - Nathalie Doménégo

L'une des pièces les plus avant-gardistes de l'exposition est ce robot, le SP-e3, télé-opéré d'intervention et d'assistance technique. Il est polyvalent et entièrement configurable afin de recevoir des accessoires : ventilateurs de désenfumage, brancard, bras de manutention, treuil électrique, capteur de gaz, caméra thermique... Il avance à 10 km/h, et peut porter jusqu'à 230 kg.

L’exposition sur les Pompiers de Paris se tient à l'Hotel de ville de Paris jusqu'au 29 avril 2017. Une cérémonie militaire se tiendra le samedi matin 5 mars 2017 sur le parvis de l’Hôtel de ville. A 15 heures, les gymnastes de la BSPP feront une démonstration « dynamique » sur le parvis.