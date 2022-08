Pollution au Pays basque: "Impossible d'empêcher la fermeture des zones de baignade", selon le maire de Bidart

À cause des fortes pluies, une nouvelle pollution a touché jeudi les 35 zones de baignade du Pays basque. Pour empêcher ces fermetures, il faudrait remplacer tous les conduits d'évacuation unitaires, ceux qui mélangent les eaux usées et l'eau de pluie. Un projet "utopique", estime Emmanuel Alzuri.

Rénover les conduits d'eaux usées et mettre en place un réseau différencié pour évacuer les eaux de pluie. C'est une demande qui revient à chaque gros épisode de pluie au Pays basque, lorsque les plages hissent le drapeau violet pour cause de pollution bactériologique. Sauf que c'est un projet impossible à réaliser, estime Emmanuel Alzuri, conseiller délégué Eau potable à l'Agglomération Pays basque (et maire de Bidart).

France Bleu Pays Basque : Pourquoi les réseaux d'assainissement débordent dans les cours d'eau ?

Emmanuel Alzuri : On a eu une pluie d'occurrence annuelle. Cette pluie est venue saturer tous les réseaux, quels qu'ils soient. D'abord lessiver les voiries, tous les parkings, toutes ces zones-là qui ne sont pas très propres par nature et qui n'ont pas été lavés pendant plusieurs semaines. Deuxièmement, les cours d'eau gonflent, les réseaux d'assainissement saturent. Puisqu'il faut rappeler, ils sont nombreux et ils ont vocation à perdurer, on parle de réseaux d'assainissement unitaires, c'est-à-dire des réseaux dans lesquels sont mélangés les eaux usées et les eaux de pluie.

Ces réseaux unitaires sont majoritaires au Pays basque, par rapport aux réseaux différenciés (un tuyau pour les eaux de pluie, un autre pour les réseaux usés) ?

Je ne crois pas. Mais en tout cas, ils existent, en particulier dans beaucoup de communes historiques. Il y en a beaucoup à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, à Bidart, mais il y en a de moins en moins. Il ne faut pas forcément jeter la pierre à ces réseaux-là. Quand ces événements de pluie annuelle se produisent, les eaux pluviales arrivent en quantité très importante dans les réseaux et à ce moment-là, ils surversent, ils ont des trop-plein parce que sinon ils explosent à cause de la quantité d'eau qui arrive.

Donc à partir de là, ces réseaux, ils débordent avant d'arriver sur les stations d'épuration. Les stations d'épuration ne sont absolument pas en question. Les stations d'épuration du Pays basque, et c'est heureux, continuent de fonctionner. [...] Et à partir du moment où il y a des déversements dans le milieu naturel, effectivement, la pollution bactériologique va jusque dans la mer et après cela, on est obligé de fermer les zones de baignade.

Comment faire pour que ça n'arrive plus ?

On ne peut pas régler tous ces problèmes. Jamais, jamais, au Pays basque, quand on aura des pluies d'occurrences annuelles ou décennales, on pourra envisager que les plages ne soient pas fermées, ça ne peut pas marcher. Les réseaux ne pourront jamais être dimensionnés à la taille que cela nécessiterait. Ça serait de toute façon une hérésie et un coût économique totalement impossible à supporter.

L'agglomération ne peut pas investir suffisamment pour arrêter d'avoir hisser un drapeau violet à chaque fois qu'il pleut trop ?

L'Agglomération fait des efforts énormes. Parfois, effectivement, on bascule aussi des réseaux unitaires en séparatif, mais il faut quand même le savoir et les gens doivent le comprendre que lorsqu'il existe un réseau unitaire dans le centre d'une commune. C'est-à-dire que le tuyau qui est sous terre à la sortie de la maison, il prend tout et ça s'en va vers la station directement.

Si on veut changer les choses, il faut casser la rue pour mettre non plus un tuyau, mais deux tuyaux. Mais il faut casser la cour de la maison pour passer non plus un mais deux tuyaux. Et il faut casser à l'intérieur de la maison pour aller faire le branchement. Ce sont des coûts phénoménaux. Qui paye? Comment? À Bidart, on a fait de grands chantiers d'assainissement, on a séparé quand on a pu. Mais surtout quand on ne pouvait pas casser toutes les maisons, comme c'est le cas dans l'hyper-centre de Bidart, on a créé des bassins.

C'est-à-dire qu'au moment où il y a des grosses pluies, quand le réseau unitaire se charge. L'eau au lieu de déverser immédiatement dans le milieu naturel, elle est stockée dans des bassins de décantation, qui jusqu'à un certain point, car il y a toujours un point limite, stockent l'eau avant de la renvoyer vers la station d'épuration pour qu'elle soit traitée. Mais parfois, la pluie est tellement importante que le bassin lui-même est rempli et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que le déversement.

C'est donc une utopie d'imaginer des réseaux différenciés dans tout le Pays basque ?

Oui, c'est une utopie. Pour des raisons de coût, mais aussi de modèle. Il faudrait des volumes de stockage énormes. Quand il pleut, c'est plusieurs millions ou plusieurs millions de mètres cubes d'eau qui tombent sur le territoire. [...] Donc, on ne pourra jamais tout stocker. Ça coûte déjà une fortune que de créer ces bassins de décantation. Dès qu'on veut faire des ouvrages d'assainissement, on parle de plusieurs millions d'euros à chaque fois. Donc c'est une utopie. Et puis ça n'aurait pas de sens non plus. La nature est là par moments. Effectivement, les déversements sont un peu le prix à payer.

Est-ce qu'au moins l'idée d'un énorme chantier qui viserait de mettre en place un réseau différencié dans tout le Pays basque a été évoqué lors des conseils communautaires à l'agglomération ?

Ces questions se traitent au cas par cas de ce point de vue là. Ce n'est pas possible. Ce que vous dites là n'est pas envisageable. Donc ça n'est pas travaillé, ni envisagé. Après à l'échelle de chaque territoire, quand on veut améliorer la situation, par exemple quand on a refait le centre bourg de Bidart, on n'a même pas le choix. Entre défaire le réseau unitaire pour faire un réseau séparatif, ou améliorer le réseau unitaire, on a fait le choix d'améliorer l'unitaire. Et ça fonctionne parfaitement. Sauf quand il y a des événements qui sont dimensionnés comme celui qu'on vient de connaître avec une pluie d'occurrence annuelle.