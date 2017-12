Lille, France

"On court, ça n'arrête pas, matin, après-midi, soir et même la nuit", James dépanneur chez Delmaere à Ronchin au sud de Lille n'a pas une seconde à lui. Depuis quelques jours, il réalise une quinzaine d'interventions par jour au volant de sa dépanneuse "Des batteries en panne, des accidents, des accrochages, des véhicules au fossé". Et en ce moment pas moins de sept dépanneuses de ce garage sont mobilisées pour prendre en charge les véhicules accidentés. Un surcroît d'activité de 30 à 40 % pour la société.

Reportage chez des garagistes et carrossiers débordés Copier

Et plusieurs des voitures que ce dépanneur prend en charge arrivent chez le garagiste-carrossier voisin où l'on se frotte les mains "Le malheur des uns fait le bonheur des autres" reconnaît Bruno, entourés de véhicules à l'avant ou l'arrière emboutis. "Beaucoup de petits chocs, de conducteurs qui n'ont pas réussi à freiner, qui ont glissé" explique le carrossier. Résultat du travail en plus, des délais rallongés, d'autant que les experts des assurances sont, eux aussi, débordés.