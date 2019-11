Pluie en Sarthe : de nombreuses rencontres sportives encore annulées ce week-end

Suite à la pluie de ces derniers jours, de nombreux terrains sont impraticables en Sarthe. Comme la semaine passée, des matches de football et de rugby sont annulés, notamment au Mans et à Sablé. Ils seront reportés à une date ultérieure.

Sarthe, France

De nombreux Sarthois à nouveau privés de rencontre sportive ce samedi 9 et ce dimanche 10 novembre. A cause de la pluie tombée ces derniers jours, les terrains de football et de rugby sont, pour la plupart, détrempés et donc impraticables. Ce vendredi soir, plusieurs communes avaient déjà pris un arrêté municipal stipulant que les terrains ne pouvaient être utilisés. C'est le cas, notamment au Mans, à Sablé-sur-Sarthe, Guécélard, Arnage, Saint-Ouen-en-Belin, Beaumont-sur-Sarthe, Changé (arrêté partiel), Château-du-Loir (arrêté partiel), La Chapelle-Saint-Aubin, Noyen-sur-Sarthe, Mayet... Au Mans, par exemple, le RCM (rugby) devait accueillir Poitiers. La rencontre se jouera à une date ultérieure

La semaine dernière, la moitié des matches annulée

D'autres communes sarthoises se décideront ce samedi dans la journée, après avoir constaté l'état des terrains, suite à la météo des dernières heures. Ce vendredi 8 novembre en fin d'après-midi, un quart des rencontres de football des jeunes étaient annulées et reportées à une date ultérieure. La semaine passée, la moitié des matches de football seniors n'ont pas pu se jouer, à cause des intempéries.