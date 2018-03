Ce vendredi s'annonce compliqué sur les routes mosellanes. Une perturbation doit traverser le département et engendrer des pluies verglaçantes. Une vigilance orange est en cours jusqu'à 18h.

C'était annoncé depuis jeudi soir : les pluies verglaçantes causent bien des soucis en Moselle. Elles sont arrivées ce vendredi matin et transforment les routes en patinoire. Les saleuses de la Sanef, de la Dir Est, du département et des différentes communes sont de sortie.

La vigilance orange concerne tout le Grand Est. © Visactu

Les secteurs les plus touchés sont le bassin houiller, c'est très compliqué de circuler sur l'A4 entre St-Avold et Creutzwald. Compliqué aussi dans la Meuse, la N4 est toujours coupée entre la Meuse et Toul, ce matin un camion s'est mis en portefeuille, les dernières opérations de dépannage sont en cours.

Les services de l'Etat ont également restreint la circulation des poids-lourds de plus de 7 tonnes 5, leur vitesse maximale est abaissée à 80 km/h et ils n'ont pas le droit de dépasser. Des aires de stockage ont été mises en place sur l'A4 à hauteur de Beaumont, St-Avold et Loupershouse.

L'épisode de pluies verglaçantes doit durer une bonne partie de la journée, Météo France maintient sa vigilance jusqu'à samedi 6h.