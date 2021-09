Mégots, bouteilles en plastique, masques : dans le Loiret, 24.500 litres de déchets ramassés en un week-end

A l'appel d'Orléans Zéro Plastique, 260 personnes se sont mobilisées ce week-end dans 23 communes du Loiret, pour ramasser des déchets dans la nature et l'espace public. 24500 litres ont ainsi été collectés, principalement des mégots, des bouteilles plastiques et des masques anti-Covid.

Ils ne baissent pas les bras. Et pourtant, les ramasseurs de déchets (bénévoles) auraient de quoi être désespérés après un nouveau week-end de "clean walks" (désolé pour l'anglicisme) les 18 et 19 septembre, dans le Loiret.

Des milliers de mégots ramassés en deux jours - Orléans Zéro Plastique

L'association Orléans Zéro Plastique, menée par les orléanais Jules Vagner et Elouan Sivilier, avait fixé rendez-vous dans 23 communes du département, principalement dans l'agglomération orléanaise samedi et dimanche. 260 personnes étaient présentes et ont ramassé dans la nature et sur la voie publique, 24.500 litres de déchets.

Un chiffre impressionnant. Dans ce triste palmarès des déchets ramassés, on trouve les mégots de cigarettes (11.750 au total !), les bouteilles en plastique (1.100) et les masques de protection contre le Covid-19 (un millier).

Cela concerne des zones urbanisées, à Orléans notamment, mais aussi des zones naturelles protégées, comme la pointe de Courpain, havre de paix où le Loiret se jette dans la Loire, à l'est d'Orléans.

Déchets ramassés à la pointe de Courpain, pourtant zone naturelle protégée, près d'Orléans - Orléans Zéro Plastique

Orléans Zéro Plastique, qui organise régulièrement ce genre de mobilisations tout au long de l'année, indique aussi que 865 bouteilles en verre, 780 canettes, 120 pneus ont été ramassés ce week-end dans le Loiret.