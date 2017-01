Plus 41.000 animaux adoptés en 2016 dans les refuges de la SPA, un niveau historique

La SPA a annoncé jeudi un niveau "historiquement au plus haut" pour les adoptions d'animaux dans ses différents refuges : plus de 41.000 animaux ont trouvé un nouveau maître en 2016.

Plus de 41.000 animaux ont trouvé un nouveau maître en 2016 dans les refuges de la Société protectrice des animaux, a annoncé la SPA ce jeudi, soit une hausse de 48% depuis 2013.

Pour la SPA, ce nombre d'adoptions "historiquement à son plus haut niveau", témoigne de "l'attachement des Français pour les animaux et les fait adhérer au principe de l'adoption responsable". L'association de défense des animaux s'est en effet réjouie du faible taux de retour de chiens et chats en 2016 (4,5%).

La SPA salue la responsabilité et la générosité des Français

Autre motif de satisfaction pour la SPA : une hausse du nombre de donateurs, de 8% par rapport à 2015. "Il est rassurant de voir que les Français perçoivent davantage la richesse des échanges avec un animal. Ils attachent également une importance croissante au travail quotidien de notre association pour protéger les animaux en les recueillant et en poursuivant sans relâche les auteurs de maltraitance et de sévices et d'actes de cruauté", a commenté dans un communiqué Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA.

La Société protectrice des animaux regrette toutefois que dans les cas de procédures judiciaires, pour mauvais traitements sur des animaux notamment, "les sanctions exemplaires demeurent très rares", alors même que "le nombre d'audiences est en augmentation constante". Le nombre d'animaux confiés à la SPA le temps des procédures, a augmenté de 14% en trois ans.