En raison du passage de l'Indre-et-Loire en rouge sur la carte de la circulation de la Covid-19, l'université de Tours décide de réduire ses cours en présentiel et de passer à plus de cours à distance. Ce sera le cas dès ce mardi 22 septembre, pour les premières années de la faculté de médecine.

Plus aucun cours à la faculté de médecine de Tours pour les 1ères années et 100% des cours à distance

C'est une des conséquences du passage de l'Indre-et-Loire en rouge, zone de circulation active de la covid 19, l'université de Tours accueillera ces prochains jours moins d'élèves dans ses locaux. Dès ce mardi 22 septembre, elle va dispenser l'ensemble des cours à distance pour les étudiants de la faculté de médecine en première année, PASS PACES. Cela concerne plus de mille élèves.

"Merci de ne plus vous présenter physiquement sur le site de la Riche puisqu'il n'y aura aucun enseignement sur place", explique la faculté sur son site internet. Pour suivre les cours à partir de demain il faudra donc s'inscrire sur la plateforme numérique Team et se connecter tous les matins "ainsi, dès la semaine prochaine les cours et ED (enseignements dirigés) seront tous dispensés en distanciel." Les professeurs se filmeront en train de faire leurs cours et les fichiers seront disponibles sur internet.

Une formule qui pourrait concerner d'autres filières dans les prochaines semaines, certaines font déjà des cours à distances. Mais pas question pour l'instant de généraliser cette mesure à l'ensemble des 30 000 étudiants. L'université assure néanmoins être prête à le faire si la situation se présentait, cela fait parti des trois scénarios imaginés cet été en fonction de l'évolution de l'épidémie, "des plans conçus par chaque facultés de l'université dès mai, juin" précise Philippe Vendrix, le président de l'université de Tours.

Les cours à distances sont fortement conseillés par la préfecture d'Indre-et-Loire pour lutter contre l'épidémie. Car si aucun cluster n'est identifié à ce jour dans l'université selon la direction, les étudiants sont particulièrement susceptibles de diffuser le virus sans avoir aucun symptômes.