Plus aucun train ne dessert les gares de Poitiers et Niort avant samedi midi

Les conditions climatiques et les pluies verglaçantes qui tombent sur le Poitou depuis ce vendredi 12 février au petit matin perturbent fortement la circulation de vos trains sur cette région.

En conséquence, les TGV de l'axe Atlantique ne desservent pas les gares de Poitiers, Niort, Saint-Maixent et La Rochelle jusqu'à samedi 13 février 12h au plus tôt. Le trafic des TER est également fortement perturbé.

Les passagers à destination de ces gares sont invités à reporter leur voyage.

La circulation des trains est également interrompue entre Poitiers et Angoulême. Entre Saintes et Niort en revanche, si la situation reste perturbée, les trains circulent de nouveau depuis le milieu de la journée.

Les rails et les installations électriques sont givrés. Aucun transport de substitution ne peut non plus être proposé, en raison des conditions climatiques.