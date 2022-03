Plus Beau Marché de France : "C'est un lieu de rencontre" sur le marché de Château-Gontier-sur-Mayenne

Le marché de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a été une nouvelle fois sélectionnée pour représenter la Mayenne pour le concours du "Plus Beau Marché de France", organisé par TF1. Sur le marché ce jeudi, les habitants défendent leur ville et veulent voir leur marché en finale.

La ville de Château-Gontier-sur-Mayenne représente notre département pour le concours du "Plus Beau Marché de France". C'était déjà le cas l'année dernière avec celui de Laval mais la ville du Sud-Mayenne n'avait pas été élue à l'échelon régional. Ce sera peut-être la bonne cette fois-ci mais en tout cas les habitants sont toujours très fiers et défendent leur marché ce jeudi.

"Un très beau marché"

Pour Isabelle et Raymonde par exemple, deux retraitées, c'est sa longévité qui fait son succès. "Il a toujours bien marché", sans jeu de mots, sourient-elles, sous le soleil, "les maris vont au champ de foire et les femmes elles achètent, elles regardent avant, repèrent et reviennent pour acheter. Et puis il y a les animaux, c'est le top". Isabelle vient d'ailleurs exprès de Nuillé-sur-Vicoin, à 20 kilomètres de là, pour profiter du marché. "C'est un lieu de rencontre pour toutes les deux et ça passe une journée", explique-t-elle, "ça fait du bien". Elle profite pour échanger les dernières nouvelles avec ses copines au milieu des allées.

Mireille se greffe au petit groupe, elle habite Château-Gontier-sur-Mayenne et ne manquerait le marché sous aucun prétexte, "parce que c'est d'abord un très beau marché et puis on trouve tout ce qui nous faut en vêtements, chaussures, en nourriture, etc... on trouve vraiment de tout", décrit-elle. La magie du marché, c'est aussi que tout le monde se connaît et justement Edith s'arrête à la hauteur du groupe. Elle n'est Mayennaise que depuis un an, un jour elle a découvert le marché de Château-Gontier-sur-Mayenne et c'est depuis devenu une tradition.

"Chaque fois que je venais à Château-Gontier, je venais au marché le jeudi", se souvient-elle, "ce qui est dommage d'ailleurs c'est que ce ne soit que le jeudi matin". Mais c'est peut-être aussi ça qui fait son charme, qu'il ne se déroule que le jeudi. "C'est traditionnel", continue Édith, "c'est vrai qu'on trouve de tout, aussi bien les petits producteurs que ceux qui s'approvisionnent à Rungis".

Les étalages du marché de Château-Gontier-sur-Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

Les étalages du marché de Château-Gontier-sur-Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

On connaît presque par cœur tous les commerçants

Et à force de se promener sur ce marché tous les jeudis, on connaît presque par cœur les commerçants, "c'est aussi ça le charme des marchés par rapport aux grandes surfaces", conclut Édith. Derrière l'étalage justement, Christian vend des chemises depuis des années ici et reconnaît beaucoup de visages à force. "C'est mon meilleur marché ici, de toute ma tournée parce que c'est un marché qui tient la route et ce n'est pas la cas de tous", décrit le vendeur.

Comme chaque année, le vote se déroule en deux temps : du 14 mars au 8 avril, les Français peuvent élire leur marché régional préféré. À l'issue, la liste des 24 marchés lauréats de l'édition 2022 sera révélée dans le journal de 13 heures de TF1 le vendredi 15 avril. Un vote national aura enfin lieu du 27 avril au 22 juin, sur un site dédié.