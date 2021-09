Plus besoin de pass sanitaire pour entrer dans les centres commerciaux BAB2 et Ametzondo

Les clients des centres commerciaux BAB2 et Ametzondo à Anglet et Saint-Pierre-d'Irube n'ont plus besoin de pass sanitaire pour aller faire leurs achats. Le tribunal administratif de Pau a suspendu l'arrêté préfectoral qui l'imposait vendredi 3 septembre.