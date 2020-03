Plus d'1,6 million d'euros dépensés à la 59e vente des vins de Nuits-Saint-Georges

Enchères en hausse par rapport à 2019 à la 59e édition des ventes des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges, dimanche 8 mars 2020. Plus d'1,6 million d'euros enchéris pour acquérir des grands crus. La "pièce de charité" a rapporté plus de 42.000 euros à France Alzheimer.

C'est un grand classique de la vie culturelle et viticole bourguignonne : la vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges. La 59e édition a eu lieu dimanche 8 mars 2020, au Château du Clos de Vougeot. Bien que moins cotée que sa voisine de Beaune, la vente a tout de même totalisé 1.614.500 €. C'est mieux que lors de la 58e édition, l'an dernier.

La vente entre dans la modernité

Cette année, pour la première fois, pas d'enchères à la bougie. Auparavant, il fallait attendre que la bougie s'éteigne pour désigner l'acquéreur. Dans cette nouvelle formule, plus "classique", les enchérisseurs font monter les prix en levant des panneaux - où sont inscrits leurs numéros - et le commissaire-priseur adjuge en frappant du marteau sur la table.

On était très tournés sur le folklore, on nous a demandé d'investir la modernité - Hugues Cortot, commissaire-priseur

"Cela permet de moderniser la vente, d'avoir les personnalités jusqu'à la fin, et de la diffuser sur internet, explique Hugues Cortot, le commissaire-priseur. Je pense qu'il fallait faire un saut dans le temps. Ça perd de son charme, peut-être, mais si le folklore doit en pâtir, c'est pour une meilleure efficacité". Il souhaitait une vente "plus rapide, plus dynamique", il a été servi : la vente aux enchères a duré moins de deux heures, un record !

Salle pleine pour la vente au Château du Clos de Vougeot © Radio France - Adrien Beria

Certains participants, en revanche, étaient bien déçus de ne plus voir la bougie. "Les temps changent", soupire un acquéreur. De plus, pour la première fois, il était possible d'enchérir sur internet. Une bonne chose selon le commissaire-priseur, car, selon lui, un certain nombre de personnes ne se sont pas déplacées à cause de l'épidémie de Coronavirus-Covid19.

La pièce de charité pour France Alzheimer

La "pièce de charité" - 228 litres d'un 1er cru Les Didier, cuvée Fagon - a atteint les 42.130 euros. Une somme qui ira à France Alzheimer, association partenaire de la vente cette année. Les fonds seront répartis entre l'antenne locale et l'association au niveau national, pour venir en aide aux malades et aux aidants.

La vente de la pièce de charité a bénéficié à France Alzheimer © Radio France - Adrien Beria