Plus d'éclairage public au milieu de la nuit dans un quartier poitevin, la mesure divise les riverains

Certains applaudissent l'initiative, d'autres s'inquiètent. A partir de ce 12 novembre minuit et jusqu'à 5h du matin, il n'y aura désormais plus d'éclairage public dans le quartier Bellejouanne à Poitiers.

un éclairage inutile

Les élus mettent en avant des raisons écologiques. Romouald, 36 ans ne voit tout simplement pas l'intérêt de laisser la lumière allumée dans les rues : "_on n'a rien à faire dehors à cette heure là_, on est dans un quartier familial, c'est pas comme dans les grandes villes où tout est ouvert tout le temps".

nuit noire et craintes

A l'inverse Michel, 66 ans et habitant du quartier "depuis toujours" craint de ne plus trouver son chemin "ils font pareil dans le quartier de mon frère et c'est vrai qu'il faut y aller à la lampe torche, c'est vraiment très noir. Il faut qu'on sache où on met les pieds" affirme-t-il. Avant d’évoquer son inquiétude fasse aux agressions dans ces conditions. Quand on lui parle écologie, il est d'accord, mais "quand on voit dans certaines villes que l'éclairage public est éteint, mais les vitrines des magasins allumées toute la nuit, on se dit que c'est pas très logique".