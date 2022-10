Plus d'incendies dans l'Hérault cet été mais 9 sur 10 éteints rapidement

L' Etat major du Service de Secours et d'Incendie de l'Hérault et le président du Conseil Départemental ont dressé ce mardi le bilan de l'activité pendant la période estivale.

Les pompiers de l' Hérault ont réalisé en moyenne 322 sorties de secours par jour soit une intervention toutes les cinq minutes. 27879 personnes ont été secourues.

feux de végétation : une saison précoce et un mois de juillet très chaud

638 feux entre juin et septembre cette année dont 284 rien que sur le mois juillet et au total 1525 hectares de végétation brulés dont près de 1000 ha pour le feu de saint Bauzille de la Sylve-Gignac fin juillet.

Ce que souligne le Général Eric Florès, directeur du SDIS 34 c'est que 88% soit 9 feux sur 10 ont pu être éteints avant qu'ils ne touchent plus de 10 hectares.

"On préfère déployer de gros moyens tout de suite, on engage 12 véhicules sur un départ de feu alors qu'avant on en envoyait deux ou trois." Eric Florès

Ca a aussi un coût , le Sdis 34 cette année accuse un déficit d'1,8 millions d'euros sur un budget de 142 millions , c'est le département de l' Hérault qui va le combler.

Le Département donne déjà plus de 50 millions d'euros par an au SDIS de l' Hérault auquel il faut ajouter 9,5 millions pour les sapeurs forestiers et la cellule aérienne de lutte contre les feux de forêts , l'Hérault est le seul département en France a en voir une.

Aujourd'hui le président du département Kleber Mesquida en appelle a l'Etat, au titre de la solidarité nationale, sans que ca coute au citoyen, en augmentant la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

"Quand l'action des pompiers de l' Hérault a permis de sauver pour 311 millions d'euros de biens ( maisons, bâtiments ,cultures) sur le feu de Saint Bauzille de la Sylve, c'est 311 millions que les compagnies d'assurance n'ont pas eu à donner." Kleber Mesquida

Bientôt deux centres de secours supplémentaires dans la Métropole de Montpellier

Le Sdis de l'Hérault compte déjà 73 centres de secours (casernes) et bientôt deux de plus dans la Métropole de Montpellier dont un au sud de Montpellier, dans la zac de la restanque, une petite de caserne pour une quinzaine de sapeurs pompiers, l'architecte est choisi c'est le cabinet lyonnais Studio Gardoni. Les travaux vont débuter en juin 2023 pour une livraison en 2025.

"Plus prêt on est, plus vite on peut intervenir, l'objectif c'est de mailler le territoire de la Métropole" Eric Florès

début des travaux en juin 2023 - SDIS 34

Dans la Métropole de Montpellier, un autre centre de secours doit être construit du côte de Prades le lez- Montferrier sur Lez et un à Béziers. Autre chantier, la rénovation et l'adaptation des casernes existantes à la féminisation de la profession.