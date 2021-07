Davantage d'information et de formation pour réduire le nombre de noyades

Un millier de noyades chaque année en moyenne en France, et une augmentation en juin dernier. Roxana Maracineanu, ministre des Sports, veut diminuer ce chiffre et propose d'initier les enfants dès 3 ou 4 ans avec le financement de petits bassins mobiles qui pourraient être déplacés d'école en école.

Trop de noyades. Des noyades proportionnellement plus élevées chez les jeunes enfants et chez les seniors. Des noyades encore accentuées en cette année de pandémie : une plus forte envie d'extérieur et probablement moins de précautions et une moins bonne forme physique pour l'ensemble des Français. Au Pont du Gard, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, a présenté les actions du gouvernement : "À 3 ou 4 ans, on peut organiser dans le cadre scolaire des classes bleues, où on apprend en une semaine, à flotter, à pouvoir se déplacer sur 10-15 mètres, à sortir tout seul d'un bassin, à 3-4 ans. En grande profondeur, sans brassard, sans frite, sans bouée. C'est essentiel de connaître cette démarche pédagogique."

Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports Copier

Davantage d'équipements

Et pour ce faire, explique Roxana Maracineanu : "Àu-delà des grandes piscines, il nous faut un parc de piscines pour l'apprentissage de la natation, nous avons 12 millions d'euros pour le co-financement de petits bassins (environ 15.000 euros pièce), déplaçables de commune en commune, de cour d'école en cour d'école. Notre volonté c'est d'installer la natation scolaire dans l'école." Car c'est une des missions de l'école, apprendre à nager aux enfants. Et devant la ministre, le directeur d'académie Philippe Maheu le reconnaissait : "Lire, écrire, compter, respecter autrui, et j'ai envie de dire madame la ministre, savoir nager mais, je n'ai aucune visibilité sur l'état du savoir-nager dans le département." Et Philippe Maheu de reconnaître qu'il faudra commencer par faire un "état des lieux" de ce savoir-nager.

Reportage au pied du Pont du Gard lors de la venue de Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports Copier

Et davantage de formations

Modifier les conditions d'enseignement de la natation scolaire, et proposer des formations ou des sensibilisations jusque dans les familles : "Pour les 0-6 ans, de nombreux accidents ont lieu dans le cadre familial, et on veut mettre en lien les propriétaires de piscines [privées] avec les maîtres nageurs formés à l'aisance aquatique qui pourront intervenir directement pour sensibiliser les familles."

Des annonces de budget pour la formation des enfants avec le financement d'installations mobiles, le financement de la formation des encadrants, des annonces dont Nicolas Cartailler, le maire de Remoulins, où se déroulait ce déplacement ministériel entend se saisir : "Peut-être pourrons-nous couvrir la piscine de Meynes, qui pourrait être utilisée toute l'année et non plus les trois mois d'été comme aujourd'hui et puis, peut-être pourrons-nous créer une plage, une baignade surveillée avec des agents formés par l'État, pour accueillir les familles en toute sécurité, tout en gardant les 10 kilomètres de berge de la commune en accès libre."

Nicolas Cartailler, maire de Remoulins Copier