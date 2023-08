Plus d'internet depuis un mois et demi quartier Clémenceau à Montpellier

Depuis la mi-juillet, la situation est compliquée dans les rues Bourrely, du Commerce et Fouques à Montpellier. Les habitants et les commerçants, se retrouvent sans connexion Internet. Lors du chantier de la ligne 5 du tram, des engins ont coupé les câbles et les conduits.

ⓘ Publicité

Véronique est gérante du "Coin Brocante du 6", magasin d'antiquités situé rue Bourrely : "Notre opérateur nous a donné une clé 4G qui fonctionne très mal, je n'ai ni les transmissions cartes bleues, ni le téléphone. On a beaucoup moins de passage. Les gens, je ne sais pas s'ils peuvent me joindre ou pas, c'est un peu gênant".

loading

"J'ai perdu environ 4 000 €"

Comme Véronique, Pierrick gérant du bureau de tabac situé rue Chaptal à quelques pas de la rue Bourrely, vit très mal la situation. "Je n'ai pas pu faire ma commande de tabac. Tous les jours je dois remplir un bordereau avec mes invendus de la presse, je n'ai pas pu le faire puisque je dois le télécharger sur Internet. J'ai perdu beaucoup d'argent, environ 4 000 €. Si on n'a pas de cartes bleues dans un commerce de tabac, ce n'est pas la peine de travailler".

loading

Pour les habitants aussi, vivre sans Internet est désormais de plus en plus difficile, surtout pour Nina, résidente de la rue Bourrely qui est en télétravail : "On n'a plus rien dans le quartier, ni Internet, ni télé. On nous a donné une box, mais ça ne sert à rien. Je trouve ça scandaleux. Il y a un moment, on ne sait plus quoi faire. Je suis en télétravail, je suis obligéé d'aller chez des amis, c'est de la folie".

loading

Contacté, l'opérateur Orange assure qu'une intervention est prévue ce mercredi pour réparer. Mais commerçants et habitants restent sceptiques, car depuis la panne mi-juillet, on leur assure un retour d'Internet dans les jours qui suivent sans que rien ne bouge. Ils ont le sentiment d'être menés en bateau.