Plus d'un millier d'armes à feu remises aux autorités dans la Manche en une semaine

L'opération nationale d’abandon simplifié d’armes à l’État a été menée partout en France entre le 25 novembre et le 2 décembre dernier. Cette opération visait à permettre aux propriétaires d'armes à feu, y compris ceux qui n'auraient pas été en règle, de remettre ces armes aux autorités pour qu'elles soient retirées de la circulation. Et dans la Manche, il y a eu beaucoup d'activité pour les gendarmes du groupement de Saint-Lô, et les policiers du commissariat de Cherbourg habilités à remplir cette mission.

Près de 30 000 munitions

Ce sont ainsi 813 armes longues (fusils, carabines...) et 211 armes de poing (révolvers, pistolets...) qui ont été remises aux autorités, ainsi que 60 autres armes à feu et de défense parmi lesquelles des armes blanches. Ce sont en outre, 29500 munitions qui ont été récupérées.

Les forces de l'ordre se sont par ailleurs rendues au domicile de 18 Manchois ayant des difficultés à se déplacer pour récupérer des armes. A noter aussi que 438 armes détenues jusque là dans des conditions qui ne respectaient pas les règles ont été enregistrées correctement par le Service d'information sur les armes (SIA), et rendues à leurs propriétaires, des chasseurs pour la moitié d'entre eux.

À l’issue du déploiement du système d’information sur les armes à l’ensemble des publics concernés (détenteurs d’armes particuliers, associatifs et métiers) prévu fin 2023, une nouvelle opération de ce type sera organisée. L’abandon des armes non déclarées reste possible et leur enregistrement est obligatoire dans le SIA.