Plus d'un millier d'Australiens à Villers-Bretonneux, dans la Somme pour les commémorations de l'Anzac Day

C'était il y a 105 ans. Le corps d'armée australien et néo-zélandais (ANZAC), membre de l'armée de l'empire britannique menait une bataille très importante et très intense de la Première Guerre Mondiale. En participant à la reprise de Villers-Bretonneux, dans la Somme, ces soldats ont stoppé l'offensive allemande et sa progression vers Amiens.

Chaque année, l'Australie commémore cette bataille du 25 avril, dont la date coïncide avec celle du débarquement des troupes de l'Anzac à Gallipoli, en 1915. La cérémonie de l'aube a lieu à partir de 5h30, sur la butte de Villers-Bretonneux, là où est situé le mémorial dédié aux soldats australiens morts sur le front occidental pendant la Première Guerre Mondiale.

Plus de 1 000 Australiens attendus

Sur plus de 330 000 Australiens qui ont servi à partir de 1915, environ 295 000 étaient engagés sur le front occidental. Environ 46 000 ont été tués et plus de 18 000, tombés les champs de bataille de France et de Belgique n'ont pas été identifiés.

Près de 2 000 personnes vont participer à l'Anzac Day 2023. La moitié du public sera australienne. En 2022, après deux éditions à huis clos en raison de l'épidémie de Covid 19, près de 700 personnes s'étaient déplacées à Villers-Bretonneux.