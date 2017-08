Plus d’un millier d’Hindous fêtent le dieu Ganesh à La Courneuve

Plus d’un milliers de personnes ont marché ce dimanche autour du temple hindouiste de La Courneuve pour célébrer le dieu Ganesh.

Ganesh est le dieu à la tête d’éléphant, la divinité la plus vénérée par les Hindous. C’est la raison pour laquelle plus d’un millier de personnes se sont rassemblées ce dimanche à La Courneuve (93) pour la célébration du dieu de la sagesse qui a toujours lieu en août en fonction de la position des étoiles.

Des centaines de personnes réunies à La Courneuve pour la fête hindouiste de Ganesh pic.twitter.com/jXHmxRtcgo — France Bleu Paris (@francebleuParis) August 13, 2017

Le cortège coloré et musical s'est fait remarquer de loin. "C’est le dieu qu’on doit prier en premier, explique Annachala, pour l'occasion on lui fait une fête pendant dix jours et après on l’emmène faire le tour du temple pour le faire sortir". C’est la première fois que la tradition est ainsi respectée à La Courneuve. : "vue qu’on est de plus en plus nombreux en France on le fête de plus en plus ici" poursuit la jeune fille qui fait partie des 50.000 100.000 Hindous d’Ile-de-France.

Envie de partager la culture hindouiste

Sur les chars surmontés de petits temples, un détail surprenant : "il y a des drapeaux français, a fait remarquer Marcel Tandayou Tabani, un des participants, ça veut dire que tout le monde peut venir et qu’on accueille tout le monde".

La fête hindouiste de Ganesh se poursuit dans les rues de La Courneuve pic.twitter.com/Dj0cBIEuL0 — France Bleu Paris (@francebleuParis) August 13, 2017

Au bord de la route, Elani, musulman, a accepté l’invitation : "pour voir un peu comme ça se passe chez d’autres croyances, ça permet d’élargir l’esprit et de connaître d’autres personnes" s’est exclamé ce père de famille qui venu avec sa jeune fille, Camélia.

"Ce cortège est très joli avec toutes ces couleurs ! Je trouve important de connaître d’autres cultures que la mienne !

Après la Courneuve, Paris célébrera le Dieu Ganesh, avec un cortège tout aussi coloré, le 27 août au départ du temple situé près de la gare du Nord.