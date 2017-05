Plus d'un millier de manifestants dans la rue en Dordogne pour le 1er mai

Ce lundi 1er mai, à Périgueux, 750 personnes ont défilé dans la rue. Il y avait 400 manifestants au même moment dans les rues de Bergerac. Une fête des travailleurs marquée par l'indécision des manifestants à quelques jours du second tour de la présidentielle.

Réunis à la bourse du travail de Périgueux, Force Ouvrière, la CGT et la FSU ont pris la parole avant un défilé sur les boulevards. La CFDT n'a pas participé à la manifestation. Dans son discours, la secrétaire départementale de la CGT, Corinne Rey, a rappelé la lutte constante de son syndicat contre les idées d'extrême-droite "qui s'insinuent partout." Le syndicat Force Ouvrière a rappelé sa volonté de voir la loi travail abrogée mais n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour "au nom de la liberté syndicale". Enfin, la FSU a dénoncé "les politiques macronistes" sans donner de consigne de vote non plus.

#Dordogne #1ermai 750 manifestants à Perigueux et 400 à Bergerac. Au-dessus des dernières mobilisations. pic.twitter.com/XnBQpiiyc2 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) May 1, 2017

Dans le cortège, c'est encore l'indécision qui prédomine. Militante de "La France Insoumise" Myriam, 43 ans, en a assez "qu'on appelle à voter pour untel ou unetelle". "Moi j'aimerais que l'on puisse voter pour des idées qui nous conviennent. Nous ne voulons pas voir Marine Le Pen au pouvoir. mais j'hésite encore entre voter blanc ou m'abstenir. Mes convictions ne se sont pas envolées après le premier tour. Il faut arrêter de faire culpabiliser les gens qui ont de vraies convictions." Autour d'elle, les manifestants acquiescent.

"Emmanuel Macron va nous rouler dans la farine" - Christian, 63 ans

Sur le trottoir, Christian, 63 ans, observe passer le cortège avec une pancarte dans le dos. Elle affiche "Ni Macron la peste, ni Le Pen le choléra". Il explique : "aucun candidat de ne représente et ne correspond pas à mes choix. Je vais voter blanc car je suis démocrate. En 2002, j'avais voté Jacques Chirac mais il nous a roulé dans la farine pendant cinq ans et Emmanuel Macron va faire pareil." Une position qui semble là aussi réunir de nombreux militants d'extrême-gauche. Après avoir essuyé quelques averses, le cortège s'est dispersé vers midi. La manifestation a sûrement conforté certains dans leur idée de ne voter ni pour l'un ni pour l'autre des candidats au second tour.