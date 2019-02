Plus d'un millier de personnes à Nîmes pour dire non à l'antisemitisme et au racisme

Par Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère

Les parvis de la Maison Carrée et de Carré d'Art noirs de monde ce mardi soir à Nîmes. Plus d'un millier de personnes pour dire "Non à l'antisémitisme et au racisme". Partis politiques, syndicats et aussi de simples citoyens.