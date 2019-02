PHOTOS - Plus d'un millier de personnes contre l'antisémitisme dans le Poitou

Poitiers, France

A Poitiers, les Poitevins et Poitevines ont dit non à l'antisémitisme ce mardi soir. Près de 700 personnes se sont rassemblées sur la place du Maréchal Leclerc vers 19 heures. Le rassemblement organisé à l'appel du conseil municipal n'a pas duré longtemps, mais ceux qui étaient là voulaient être là.

Un gilet jaune poitevin dans le cortège contre l'antisémitisme à Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Dans la foule, des élus -de tous bords-, des têtes grises, mais aussi des têtes brunes et blondes, et même des gilets jaunes arborant un portrait de Simone Veil. Sur les pancartes, on lit "Non à l'antisémitisme","Non à tous les mépris", mais aussi ce message écrit sur un carton et porté par un gilet jaune de Poitiers "le fascisme, c'est comme la gangrène : on l'élimine ou on en crève".

Dans son discours, Alain Claeys cite Robert Badinter : "La République repose sur quatre piliers : liberté, égalité, fraternité et laïcité. Il suffit qu'un de ses piliers cède pour que l'édifice entier s'écroule", puis le maire socialiste s'adresse aux citoyens présents :

"En tant que maire, je vous le demande, soyez des militants, quelque soient vos convictions politiques, religieuses ou philosophiques, soyez des militants de la tolérance, des militants qui combattent au quotidien toutes les forces de racisme et d'antisémitisme."

Après le discours, la foule s'engage vers le square Simone Veil pour assister à un dépôt de gerbe, et respecter une minute de silence. La Marseillaise retentit. Puis les applaudissements.

Le maire Alain Claeys et les élus du Conseil municipal de Poitiers ont tenu à déposer une gerbe au square Simone Veil © Radio France - Isabelle Rivière

Dans la rue, la foule a du mal à se quitter, de petits groupes se forment. dans les discussions, on entend des bribes de conversation : "inquiétude", "relents de peste brune", "nazillons", "inadmissible".

Des jeunes filles, la vingtaine, l'avouent : elles n'étaient pas au courant de ce rassemblement, elles étaient en train de boire un verre sur la place principale de Poitiers, mais quand elles ont su que c'était un rassemblement contre l'antisémitisme, elles sont restées "on ne pouvait pas ne pas rester".

500 personnes rassemblées place de la Brèche à Niort

A Niort, ce sont 500 personnes qui se sont rassemblées à l'appel de la quasi-totalité des partis politiques. Des élus, des représentants syndicaux, associatifs, des citoyens. Il y avait aussi quelques gilets jaunes Il y a eu une dizaine de prises de parole de représentants ou membres de partis politiques. Certains ont lu un texte, d'autres ont chanté "Nuit et brouillard" de Jean Ferrat.

"Le combat contre l'antisémitisme continue", pour l'historien niortais Dominique Tantin, présent ce mardi soir. "Je crois qu'il faut être à la fois sans illusion car c'est un combat qui n'aura jamais de fin et en même temps, déterminé à le mener".

Représentants ou membres de partis politiques ont pris la parole place de la Brèche pendant le rassemblement contre l'antisémitisme © Radio France - Noémie Guillotin

L'image de Simone Veil était présente pendant le rassemblement à Niort © Radio France - Noémie Guillotin