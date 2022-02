Plus d'un millier de personnes a assisté aux obsèques du maire de Lussas

Les rues du village ont été fermées à la circulation. Des parkings ont été improvisés dans les champs aux alentours. Une foule importante, plus d'un millier de personnes a assisté vendredi aux obsèques du maire de Lussas, à côté d'Aubenas. La plupart des gens étaient massés à l'extérieur devant l'église.

La foule venue assister aux obsèques de Jean-Paul Roux © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les hommages des élus

Jean-Paul Roux était élu à Lussas son village depuis 1977 et il en était le maire depuis 1987. 35 ans à la tête de cette municipalité. Il était aussi président de la communauté de communes Berg et Coiron. Jean-Paul Roux est né en 1955 à Villeneuve-de-Berg. Il a repris l'exploitation agricole de ses parents comme arboriculteur et viticulteur. Les élus des deux collectivités ont témoigné de son humanité, de sa volonté farouche de trouver une solution même si on doit cogiter toute la nuit

L'ami d'enfance

Mais c'est le témoignage de son ami d'enfance Jean-Marie Barve qui a été le plus émouvant. Comme un film, Jean-Marie Barbe, un autre enfant de Lussas a raconté les complicité d'enfants d'adolescents au collège de Villeneuve-de-Berg. Jean-Marie Barbe, c'est l'homme qui avec Jean-Paul Roux va croire au projet insensé de développer le film documentaire dans ce petit village d'Ardèche. C'est grâce à ces deux hommes qu'aujourd'hui Lussas accueille un festival du film documentaire (5000 festivaliers chaque année) qu'une maison du documentaire a été créée. Il y aujourd'hui un master 2 de réalisation de film documentaire rattaché à l'université de Grenoble. Le développement de ce projet a créé 50 emplois dans ce village rural d'Ardèche.

Toi tu es l'honneur de la politique. Jean-Marie Barbe, ami d'enfance de Jean-Paul Roux.

Jean-Marie Barbe a donc raconté ce parcours atypique de deux enfants du village. L'un devenu maire et président de la communauté de communes et l'autre qui a développé le film documentaire "pour éclairer les conscience".

Les habitants du Coiron étaient venus en masse rendre hommage à l'homme à l'élu de terrain.

Les moindres problèmes, il faisait tout pour les résoudre. C'est une grosse perte. Michel, un habitant de Lussas.

Les habitants sont unanimes : Jean-Paul Roux était un homme engagé, un élu attentif aux autres qui a transformé sa commune.