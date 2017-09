Plus d’un millier de personnes ont entendu à Dijon le discours anti-déchets de Béa Johnson

Plus de 1200 personnes se sont rassemblées ce samedi soir dans les gradins de l'amphithéâtre Aristote sur le campus dijonnais. Elles ont écouté les bons conseils de Béa Johnson, chantre de la réduction extrême des déchets.

Dans un monde dédié à la consommation, qui croule sous des quantités de déchets, des voix s’élèvent pour prôner un autre mode de vie. Béa Johnson est de celles-là. Cette blogueuse française qui vit aux Etats-Unis, s'est rendue célèbre, en réduisant de manière drastique le volume de déchets produits par sa famille de quatre personnes. Cela se résume à moins d’un litre par an. Elle a écrit un livre pour communiquer sa méthode, et donne des conférences. Ce samedi, donc, c'était à Dijon à l'invitation de Dijon Métropole, dans le cadre du projet « zéro déchets, zéro gaspillage » . Les élus sont soucieux de voir leurs concitoyens réduire leurs déchets, dont la prise en charge coûte cher aux collectivités.

Béa Johnson fixe plusieurs règles de consommation : réduire, réutiliser, recycler, composter, mais la première chose à faire, c’est dit-elle, de refuser : « on a tout simplement appris à dire non au superflus. Aujourd’hui on est la cible de tout un tas de produits promotionnels. On nous tend des sacs en plastique, des cartes de visite, du courrier publicitaire. Et chaque fois qu’on accepte ces choses-là, on crée une demande d’en fabriquer plus »

Revenir aux mouchoirs en tissu

Parmi ses préceptes : utiliser des chiffons plutôt que des essuie-tout jetables, des serviettes en tissu, et préférer aux mouchoirs en papier les bons vieux mouchoirs en tissu. Béa Johnson se heurte parfois à l'incompréhension des plus jeunes : « il m’arrive de donner des conférences dans des écoles, et quand je leur parle du remplacement des mouchoirs en papier par ceux en tissu, des élèves lèvent la main pour demander s’ils doivent composter les mouchoirs en tissu après usage ». Quand elle leur dit qu’il suffit de les laver pour les réutiliser, les enfants s’exclament « mais c’est dégueulasse ! ». Béa Johnson composte un maximum de déchets organiques. Jusqu'aux cheveux de la famille qui une fois coupés vont grossir le tas de compost. Sauf les siens. Quand elle raccourcit sa longue chevelure, elle en fait don à une organisation qui en fait des perruques pour les malades du cancer.

Produis ménagers ou cosmétiques faits maison

Béa Johnson a ses adeptes, comme Audrey, qui a lu son livre et commence à s'en inspirer au quotidien « pour faire soi-même des produits d’entretien ménager, avec du vinaigre et du bicarbonate qui suffisent à faire la plupart des choses ». Elle fait aussi ses propres cosmétiques. Viviane, elle, est devenue une experte du compostage, elle ne sort plus qu’une poubelle par mois. Elle a même voulu faire une lessive à l'ancienne avec de la cendre, le résultat n'a pas été probant : « disons que pour le linge noir, ça va, mais pour le linge blanc, c’est pas top ! ».

Blotti contre sa maman, Robin n'a qu'un mois, et pourtant, il produit déjà une masse de déchets, comme le déplore sa maman : « un bébé, c’est des kilos de couches, on a commencé avec des couches du commerce, pour l’instant c’est le côté pratique qui prime, mais on va voir comment améliorer les choses. » Cette mère de famille envisage donc de passer aux couches lavables, en se disant que la corvée, ce sera surtout pour la machine à laver. D'un autre côté, il faudra plus d'eau et de lessive... Ça n'est décidément pas simple d'être un écocitoyen.