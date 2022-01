Plus d'un millier de personnes dans les rues en Pays-de-Savoie pour une hausse des salaires

Plus d'un millier de Savoyards et Hauts-Savoyards ont battu le pavé ce jeudi 27 janvier pour demander des hausses de salaires et une amélioration de leurs conditions de travail. Ces revendications sont les points communs de manifestants ayant des professions très différentes. Dans les cortèges d'Annecy et de Chambéry, des enseignants, des soignants, des ouvriers, mais aussi des saisonniers sont venus crier leur colère face au coût de la vie qui augmente alors que leurs salaires augmentent peu voir pas du tout. Les forces de l'ordre ont dénombré 900 personnes dans le cortège de Chambéry et environ 300 dans celui d'Annecy.