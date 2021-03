Plus d'un millier de personnes ont manifesté pour demander une loi "Climat et résilience" plus ambitieuse ce dimanche après-midi à Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand : plus d'un millier de manifestants réclament une loi climat plus ambitieuse

Ils ont été plus d'un millier à manifester à Clermont-Ferrand pour demander une loi "Climat et résilience" plus ambitieuse ce dimanche après-midi, à la veille du début de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale.

"Le projet de loi climat ne reflète pas les propositions de la convention citoyenne sur le climat, elle n'est pas assez ambitieuse et ne répond pas à l'urgence climatique, affirme Adrien, militant pour Alternitaba, on demande à nos députés de retoquer cette loi telle qu'elle est."

15 associations avaient appelé à participer à cette marche pour le climat à Clermont-Ferrand. © Radio France - Théophile Vareille

Une manifestation intergénérationnelle

Beaucoup de familles et d'adolescents ont pris part à la manifestation clermontoise. Milo, 15 ans, est lycéenne, "ça me ouf on n'est tous concernés par le climat mais le gouvernement ne fait rien", dit-elle avant de reprendre les "On est plus chauds que le climat" chantés en tête de cortège.

Un peu plus loin, Danièle, retraitée, se réjouit de voir une telle manifestation intergénérationnelle : "On est là pour les jeunes, moi je suis inquiète du monde que je vais laisser à mes petits-enfants."