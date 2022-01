L'Autorité de la concurrence a infligé, jeudi, des amendes d'un montant total de 1,34 million d'euros à des huissiers de justice de Paris et de Seine-Saint-Denis. Ils ont été sanctionnés pour '"ententes" illégales nuisant à la liberté d'installation introduite par la loi Macron.

Plus d'un million d'euros d'amendes pour des huissiers de justice de Paris et de Seine-Saint-Denis

Des huissiers de justice sanctionnés à Paris et en Seine-Saint-Denis

Des huissiers de justice de Paris et de Seine-Saint-Denis ont été reconnus coupables d'ententes illégales par l'Autorité de la concurrence. L'amende, qu'ils devront verser, se monte au total à 1,34 million d'euros.

"L'Autorité a considéré que les conditions d'adhésion au Bureau de signification de Paris (BSP) et à la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis (SCM 93) portaient atteinte à la concurrence", précise le communiqué du gendarme de la concurrence.

En plus de l'amende imposée aux huissiers parisiens, l'Autorité "a rendu obligatoires les engagements proposés par le BSP, qui prévoient, notamment, que les offices issus de la liberté d'installation bénéficient pendant leur première année d'utilisation des services du BSP de tarifs de signification réduits de 15%."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des conditions d'adhésion jugées inacceptables

L'Autorité de la concurrence dénonce les conditions d'adhésion qu'elle estime, entre autres, "non transparentes"

Le droit d'entrée de 100.000 puis 300.000 euros dans la capitale et de 100.000 euros en Seine-Saint-Denis a été jugé "prohibitif" par le gendarme de la concurrence.

Il dénonce aussi le comportement des structures qui imposaient à ceux qui voulaient adhérer "des prérequis informatiques non transparents, non objectifs et appliqués de façon discriminatoire pour accéder à ses services".

Les structures avaient changé de statut après la loi Macron

Les deux structures, qui ont été sanctionnées, rassemblent plusieurs offices d'huissiers de justice. Elles avaient été créées pour réduire le prix de revient de certaines prestations. Avant la loi Macron, elles regroupaient pratiquement tous les offices d'huissiers de justice de Paris et de Seine-Saint-Denis.

Après cette loi, qui élargissait l'accès à la profession d'huissier, les statuts des structures ont été modifiés. Les huissiers qui souhaitaient adhérer devaient désormais présenter un agrément mais les modalités de sa délivrance n'étaient pas précisées.