Plus d'un million de repas distribués par la Banque Alimentaire en Mayenne en 2018

Château-Gontier, France

La Banque Alimentaire a pour ambition de lutter contre la faim et le gaspillage des denrées alimentaires. L'association collecte diverses denrées auprès des grandes surfaces, de l'industrie agroalimentaire pour ensuite les redistribuer aux plus démunis dans 184 communes de la Mayenne. La Banque Alimentaire peut compter sur plusieurs dizaines de bénévoles et s'appuie sur des épiceries sociales et sur les centres intercommunaux d'actions sociales.

Plus de 4.000 familles aidées

L'an dernier, la Banque Alimentaire de la Mayenne a récolté plus de 600 tonnes de denrées alimentaires et 552 tonnes ont été distribuées à 4.188 familles en difficulté. Ce qui représente plus d'un million de repas sur l'ensemble de l'année.

"La pauvreté est et sera durable. L'urgence à secourir ceux qui ont faim est permanente et nous concerne tous" souligne la Banque Alimentaire qui en appelle au soutien de chacun d'entre nous.

►►Toutes les infos sur l'association ici