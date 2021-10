Plus d'un mois d'attente pour renouveler carte d'identité et passeport à Châteauroux

Si vous voulez partir à l'étranger pour les vacances de Toussaint, et que vos papiers ne sont plus valables, il est sûrement déjà trop tard... Les délais pour renouveler son passeport ou sa carte d'identité explosent en ce moment. Le phénomène est national. En cause : les différentes périodes de confinement qui ont freiné la demande. Depuis la réouverture des frontières et la possibilité de voyager à nouveau, l'activité est repartie de plus belle.

"En ce moment, il faut attendre début novembre pour avoir un rendez-vous, indique Florence Petipez, adjointe au maire de Châteauroux, en charge des affaires générales. C'est logique parce que, pendant les confinements, les gens ont un peu oublié qu'il y avait des consignes, des obligations et désormais leur carte d'identité ou leur passeport n'est plus valable. Donc ils se précipitent en mairie pour avoir un rendez-vous".

Tout le monde se précipite pour refaire ses papiers

Selon elle, il y a plus de 3.000 demandes de rendez-vous à la mairie de Châteauroux depuis le début de l'année. "À peu près les deux tiers sont honorées", indique l'élue. La liste d'attente s'allonge encore davantage, parce que depuis 2017, on n'est plus obligé de faire sa demande dans la commune où on réside. "On a des gens qui viennent de Paris, qui sont là en vacances par exemple. Parce que le délai est plus court ici, donc ils viennent faire leur demande de carte d'identité chez nous", ajoute Florence Petipez.

à lire aussi Dans l'Indre, on vient de Paris ou de Nantes pour faire sa demande de papiers d'identité

Le problème, c'est que certains prennent des rendez-vous dans plusieurs villes pour optimiser leurs chances d'avoir un rendez-vous rapidement. "Ils annulent pas forcément leur rendez-vous, même s'ils savent pertinemment qu'ils ne viendront pas. Donc on a arrive à caler des rendez-vous en cas d'urgence absolue grâce à ces désistements, ajoute l'adjointe au maire. Mais ce n'est pas facile à gérer pour les services".

Mais le conseil pour éviter la crise de nerfs avant de partir en voyage : pour renouveler ses papiers en toute sérénité, il vaut mieux anticiper !