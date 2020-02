L'Ifop publie aujourd'hui une étude sur les habitudes des Français en matière d'hygiène. Et certains résultats sont... surprenants.

Plus d'un quart des hommes ne change pas de slip tous les jours

Plus d'un homme sur quatre ne change pas de sous-vêtement tous les jours - Image d'illustration

Vous ne regarderez plus vos collègues comme avant quand vous saurez qu'un français sur deux ne se lave pas les mains avant de passer à table, et que plus d'un quart des hommes ne change pas de slip tous les jours.

C'est le résultat d'une enquête Ifop sur les habitudes des français en matière de propreté publiée ce matin dans Le Parisien/Aujourd'hui en France. Les résultat sont comparés à l'étude choc paru dans le magazine "Elle" il y a 70 ans.

7 hommes sur 10 prennent une douche tous les jours

L'hebdomadaire féminin avait montré qu'à l'époque les femmes ne se lavaient pas assez. Cette année, l'Ifop est donc allée voir à nouveau dans la salle de bain des femmes... mais aussi celle des hommes. Et en 70 ans, nous sommes devenus beaucoup plus propre, puisqu'à l'époque seule la moitié des femmes prenait une douche tous les jours. Aujourd'hui, elles sont 8 sur 10.

Les femmes sont surtout plus propre que les hommes, qui ne sont eux que 7 sur 10 à se doucher tous les jours. Les hommes de plus de 65 ans semblent avoir gardé les tradition de leur enfance, puisqu'ils sont à peine la moitié prendre leur douche tous les jours.

Les inégalités se creusent en matière de sous-vêtements : coté petit culotte, tout va bien, la quasi totalité des femmes en change tous les jours. Mais du coté des caleçons, boxer, ou slip c'est nettement moins net. Plus d'un quart des hommes les porte plusieurs jours d'affilé... surtout les célibataires, et encore plus s'ils n'ont pas de relations sexuelles

Moins d'un Français sur deux se lave les mains avant de passer à table

Mais il y a plus surprenant dans cette enquête : nos grands-parents avaient de meilleurs habitudes en matière d’hygiène que nous. A l'époque, il n'y avait pas d'antibiotique et ils apprenaient les règles d'hygiène à l'école. On apprenait à se laver les mains avant de passer à table : moins d'un Français sur deux le fait aujourd'hui. A l'époque, il y avait aussi des brosses à ongles sur les lavabos, elles ont disparu aujourd’hui alors que c'est, toujours sous les ongles qu'on trouve le plus de bactéries.

Les Français seraient-ils sales?

La réputation des français, c'est d'être romantique, pas d’être propre, bien au contraire... Et cela se vérifie. Par exemple, contrairement aux Américains, on tire la chasse avec la lunette des toilette levée. C'est comme cela qu'on propage les bactéries et les germes. Enfin, nous sommes à peine 7 sur 10 à se laver les mains en sortant des toilettes.