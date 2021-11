Plus d'un tiers des piétons à Montpellier ne font pas attention en traversant la rue

Plus d'un tiers des piétons à Montpellier ont un comportement dangereux en traversant la rue selon une étude réalisée par OpinionWay pour MMA. Le plus souvent, le piéton traverse la rue quand son feu est au rouge.

On nous le dit depuis qu'on est enfant : il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue et attendre que le petit bonhomme du feu passe au vert. Pourtant plus d'un tiers des piétons à Montpellier adoptent un comportement dangereux. 88 % des cas observés lors d'une étude réalisée par OpinionWay pour MMA est celui du piéton qui traverse alors que son feu est rouge. Alors que ça concerne 61 % des cas au niveau national. D'autres comportements dangereux observés : ils traversent en dehors des passages cloutés ou utilisent leur téléphone sans prêter attention aux voitures. Surtout dans l'avenue de Heidelberg, Quai des Tanneurs, avenue de Lodève, avenue de la Liberté et avenue Carles Flahaut.

Des piétons qui traversent quand leur feu est rouge

"Je traverse quand c'est vert pour moi" assure Elizabeth, 71 ans. Mais elle avoue passer aussi "quand c'est rouge mais quand il n'y a pas de voiture. Il faut être intelligent et ne pas appliquer les règles à la lettre." Ibrahim vient d'Angoulême et voit le fait de marcher n'importe où comme une façon de "s'intégrer." Il dit en souriant : "s'il n'y a pas de voiture c'est qu'on peut traverser. Si je me fais tamponner tant pis."

Cela fait beaucoup moins rire Wilfried qui vient de Nîmes pour travailler à Montpellier : "il faut être super vigilant parce que ça traverse n'importe quel moment et à n'importe endroit." Paul est un piéton de 20 ans. Il "porte des écouteurs et traverse sans regarder." S'il y a des voitures, "je cours un peu et ça passe." Son ami Antoine, automobiliste, s'agace : "j'ai loupé mon premier passage de permis pour faute grave à cause d'un piéton qui a traversé hors du passage clouté."