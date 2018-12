Plus d'une centaine de chauffeurs de VTC manifestent dans le centre-ville de Lille

Lille, France

Ils ont manifesté bruyamment à coup de klaxon depuis le boulevard Victor Hugo, à Lille pour terminer leur périple autour des gares Lille-Flandres et Lille-Europe. Plus d'une centaine de chauffeurs VTC (véhicules de tourisme avec chauffeurs) ont fait connaître les raisons de leur colère. Il y a le contexte des gilets jaunes avec la grogne suscitée par les prix des carburants. Brahim Benali est le représentant de l'UVH (Union des VTC Hauts-de-France) et souhaite que sa profession ne paye pas la TICPE, la taxe sur les carburants, un droit accordé aux chauffeurs de taxis et ambulanciers :

Actuellement, on paye le gasoil 1,56€/l, on devrait récupérer 30 centimes par litre, soit 179€ par mois en moyenne, ce qui est énorme.

#Lille manifestation en cours des chauffeurs de VTC dans le centre-ville. Une centaine de voitures se dirigent vers les gares pic.twitter.com/TKK0nhW7Z8 — France Bleu Nord (@fbleunord) November 29, 2018

Le lobby des taxis à Lille

Ce représentant syndical demande aussi à la préfecture de créer des emplacements réservés autour des gares et aéroport de la métropole lilloise :

A Lyon et Marseille, il y a des emplacements VTC et nous, on ne bénéficie pas de ce même droit. C'est une inégalité. Il y a un lobby des taxis, ici, on en a ras-le-bol !

Plus d'une centaine de chauffeurs VTC ont manifesté, pancartes et fumigènes en main © Radio France - Stéphane Barbereau

Karim est chauffeur VTC depuis 2 ans, il habite Villeneuve d'Ascq et dénonce la chasse aux VTC menée par les forces de l'ordre :

Quand on prend en charge des clients sur la voie publique, on se fait verbaliser 135€. Les taxis le font et on ne leur dit rien !

Ce chauffeur explique qu'il a du mal à finir les fins de mois avec un chiffre d'affaires de 4 000€ par mois, il ne lui reste, après déductions des charges (carburants, assurances, frais de comptabilité, charges sociales,...) et des 25% de frais appliqués par la plateforme (Uber par exemple), que 500 à 600€ de rémunérations.