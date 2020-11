Plus d'une centaine de commerçants et élus manifestent à Châteauroux contre la fermeture des magasins

Un écriteau "Sauvons nos commerces" à la main, Franck, pâtissier, souffle : "de toutes façons, on n'a plus que ça à faire... des pancartes pour manifester". Son commerce est encore ouvert. Mais, "c'est comme dans les films au farwest, on voit la rue vide et le buisson qui traverse...". A l'approche des fêtes, sa boutique, qui propose aussi des chocolats, devraient être en plein effervescence. Mais depuis le premier confinement, il peine à stabiliser son activité : "On a eu de grosses pertes à Pâques. Et là, je ne sais pas ce qu'il faut prévoir pour les bûches. Est ce que j'aurais des clients ? Est ce qu'ils auront envie de ça... c'est dur".

De gros investissements après le premier confinement

A un mètre réglementaire de lui, un couple de commerçants surenchérit. Ils sont dans le prêt-à-porter. Au printemps, pour rouvrir leur magasin, ils ont fait de gros investissements : "On a acheté des machines pour désinfecter les vêtements, du gel hydroalcoolique, des pancartes pour expliquer la démarche et on a fait de la pub pour inciter les clients à revenir. Tout ça pour ça... on est de nouveau fermé!"

Inquiétude pour l'avenir

Même discours pour Sylvain, gérant d'un magasin d'articles sportifs au Poinçonnet : "On est en train de tuer nos commerces et nos emplois. On commençait juste à revoir le jour, tout doucement, après le premier confinement... Là, on met en péril nos entreprises". Sylvain avait pris un apprenti, pour l'aider à se lancer dans la vie et lui permettre d'avoir un diplôme. "Je ne voulais pas d'apprenti, je l'ai fait pour l'aider... mais sur le marché de l'emploi, pour eux, ce sera très difficile".

Les commerçants s'inquiètent des conséquences du confinement © Radio France - Gaëlle Fontenit

Il y a aussi Fabien, restaurateur à Neuillay les Bois. "Au premier confinement, j'ai perdu 60.000 euros. Là, oui, clairement, mon établissement est menacé". Et ce qui est perdu maintenant, est perdu pour toujours : "les gens qui ne viennent pas dîner au restaurant là, n'iront pas 3 fois par semaine au déconfinement. Et puis les mariages ou les buffets qu'on reporte à l'an prochain ne pourront pas s'additionner à d'autres..." Ce patron a bien tenté de proposer des repas à emporter, "mais à la campagne, ca marche pas bien...".

Franck, pâtissier, voudrait que ses voisins puissent aussi ouvrir. "Le monde attire le monde" explique t-il © Radio France - Gaëlle Fontenit

Alors tous ont essayé de s'adapter. Ils ont mis en place le "Click and collect" : leurs clients peuvent acheter en ligne et venir retirer en magasin. Mais c'est loin d'être suffisant explique Cathy Delvalée, présidente de l'association des commerçants de Châteauroux. "D'abord, tout le monde ne sait pas faire et n'est pas équipé. Et puis ensuite, nous ne faisons pas ce métier pour être derrière un écran. Et de toutes façons, même en rejoignant des plateformes de vente en ligne, nous ne sommes pas aussi bien référencés." Les Boutiques de Châteauroux lancent un appel à la solidarité en vue des fêtes de fin d'année, demandant aux Berrichons de ne pas passer par les grands sites marchands pour leurs achats.