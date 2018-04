Mont-de-Marsan, France

La colère des retraités agricoles dans la rue ce vendredi ! Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture des Landes, à Mont-de-Marsan pour défendre la proposition de loi sur la revalorisation de leur retraite à 85% du Smic... soit 987 euros pour une carrière complète de chef d'exploitation au 1er janvier 2018.

Une proposition de loi communiste prévoit de faire passer la retraite minimum de 75% à 85% du Smic, soit de 871 euros à 987 euros. Déjà adopté l'an dernier à l'Assemblée nationale, il suffisait que le texte soit voté au Sénat. Les sénateurs, tous bords confondus, y étaient favorables. Mais, le 7 mars dernier, le gouvernement a déposé un amendement à la dernière minute pour repousser l'application de la mesure à 2020, et non plus immédiatement. Le 16 mai 2018, la proposition de loi reviendra devant le Sénat.

C'est vraiment une honte. Qui va vivre avec 780 euros par mois ? Daniel, agriculteur à la retraite

En attendant, et pour faire pression, à l'appel du Modef, le mouvement de défense des exploitants familiaux, et de l'Association Départementale des Retraités Agricoles de France, un rassemblement était donc organisé dans les Landes ce vendredi pour exiger une retraite décente. Aujourd'hui à 871 euros par mois, la retraite passerait à 987 euros, ce qui reste encore bien en dessous du seuil de pauvreté, 1.015 euros par mois.

Parmi les manifestants, soutenus par les parlementaires Landais, Daniel Subiate, ancien agriculteur à Saint-Laurent-de-Gosse : "J'ai travaillé 365 jours par an, parce qu'on était dans l'élevage bovin. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une retraite de 780 euros par mois. C'est vraiment une honte, qui va vivre avec 780 euros par mois ? Quand on fait les courses, on est obligé de rogner un peu... Et puis sur toute la vie... C'est vraiment compliqué par rapport à la moyenne des retraites qui se situent à 1.200 euros. _C'est vraiment une injustice !_"