Plus d'une centaine de manifestants à Châteauroux contre la retraite à 65 ans

Plus de 120 manifestants se sont mobilisés pour le système de retraite et le pouvoir d'achat à Châteauroux ce jeudi 24 mars. Plusieurs syndicats et partis politiques appelaient les Berrichons à se rassembler sur la Place de la Victoire et des Alliés, notamment la CGT, FO, L'Union Populaire et le PCF. La proposition d'Emmanuel Macron cristallise la colère. Dans son programme, le président-candidat veut repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

"Repousser la retraite à 65 ans, c'est inadmissible"

Une proposition qui ne passe pas chez les manifestants. "J'approche des 60 ans et tous les matins, ça commence déjà à être difficile, assure Jean-Claude Durandeau, secrétaire général de la CGT Cheminots à Châteauroux. Je travaille dans un milieu pénible avec des installations vieillissantes, alors aller jusqu'à 65 ans dans ces conditions, ce n'est pas possible".

Un avis partagé par Anthony Babarczy, délégué CGT Imperial Wheels. "Repousser la retraite à 65 ans, c'est inadmissible, surtout pour les métiers pénibles, s'énerve le délégué syndical. On veut la retraite à 60 ans pour tous, et même 57 ans pour les métiers du bâtiment et de l'industrie".

"Ceux qui travaillent en usine ou qui portent des parpaings tous les jours ne peuvent pas travailler jusqu'à 65 ans" - Anthony Babarczy, délégué CGT Copier

Le pouvoir d'achat des retraités en baisse

Autre point de colère : l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat des retraités. Avec sa petite pension, Yvette ne s'en sort plus. "Il n'y a pas photo, on rogne sur tout, on doit faire des choix au niveau de la nourriture et du logement, on doit faire attention pour les loisirs aussi", regrette la retraitée.

Depuis qu'il est à la retraite, Jacques a lui aussi du mal à joindre les deux bouts. "Je suis comme tous les retraités, nos retraites ne couvrent pas l'inflation, dénonce-t-il. Pour tous ceux qui ont travaillé dans des usines et qui se retrouvent avec des retraites à 800 euros, il ne reste pas grand chose pour vivre, il faut aller faire un tour chez Coluche".

"Les retraités ont perdu 33% de pouvoir d'achat en 22 ans" - Jacques, un manifestant Copier

Rehausser les salaires pour une meilleure retraite

Pour faire face, les syndicats réclament une revalorisation des retraites mais surtout, une hausse des salaires. "Les salaires sont trop bas en France, alors quand on arrive à la retraite et qu'on part avec 50% de son salaire, on arrive au niveau du seuil de pauvreté, dénonce Aline Pornet de la CGT PTT 36. Il faut rehausser les salaires pour qu'on puisse vivre ensuite décemment à la retraite".

La CGT estime qu'il faudrait une hausse de 400 euros des retraites et des salaires.