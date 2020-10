Plus d'une centaine de personnes mobilisées en Auvergne pour la défense de l'occitan

Ils étaient plus d'une centaines de personnes, mobilisées dans toute la région Auvergne ce samedi, afin de mettre en avant l'occitan et dénoncer la "politique linguicide" de l'Éducation Nationale.

"Per dire que viuguèss nòstras lengas." C'est le message qu'a voulu faire passer le collectif "Pour que vivent nos langues" ce samedi avec une soixantaine de mobilisation partout en France en faveur des langues régionales. En Auvergne, ils étaient plus d'une centaine réunis sur plusieurs villes pour défendre l'occitan.

Une vingtaine à Clermont devant le rectorat, une cinquantaine au Puy devant la préfecture comme à Aurillac, rassemblés pour mettre en avant cette langue, l'Occitan, parlée par 100.000 personnes dans toute la région auvergnate, selon des études réalisées il y a trois ans. Au total ce sont deux millions de locuteurs occitan, du gascon au provençal, en passant par toutes les autres variantes de "patois locaux".

Le but ? Dénoncer la politique du ministre, qualifiée de "linguicide", et réclamer "l’alignement du statut des langues régionales sur celui des langues anciennes, l’ouverture de nouvelles classes immersives en maternelle et l’extension au flamand et au franco-provençal des enseignements des langues régionales dans l’école publique".

Les manifestants protestent toujours contre la réforme des lycées, dite la réforme Blanquer. "Les options ne valent quasiment plus rien au bac, exprime le collectif. Si le coefficient baisse, les lycéens ne verront plus l'intérêt de suivre ces cours, les effectifs vont chuter et un jour on fermera des classes."

Dans l'idéal, "Il faudrait que le coefficient des langues régionales soit le même que celui des langues anciennes", poursuit-il. Le collectif "Pour que vivent nos langues" devrait "prochainement" être reçu au Ministère de l'Éducation Nationale.