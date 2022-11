Plus d'une centaine de personnes rassemblées à Guéret pour demander plus de moyens dans l'éducation

Pancartes et drapeaux syndicaux étaient brandis, ce samedi 26 novembre au matin, d'abord sur la place Varillas, puis ensuite devant la mairie de Guéret. Entre 100 et 150 personnes étaient réunies pour demander plus de moyens, dans le département, pour les 150 écoles de Creuse.

Une mobilisation contre la potentielle fermeture de Jean Macé ...

Bien sûr, il y avait des parents d'élèves et des enseignants du groupe scolaire Jean Macé, qui se regroupaient un deuxième samedi d'affilé, contre la potentielle fermeture de leur école. Et tous ont le même discours : "tout se passe bien à Jean Macé et nous voulons que nos enfants continuent leur scolarité ici." En soutien à ces parents d'élèves et professeurs**, des représentants d'autres écoles de Guéret étaient présents.** Fanny, elle, enseigne à l'école Jacques Prévert, et pour elle, c'est important d'être solidaire, surtout que "ça pourrait nous arriver", dit-elle.

... et contre un manque de professeurs en Creuse

Et pour cette professeure des écoles, comme pour de nombreux manifestants, le problème est plus large : ils dénoncent le manque de professeurs en Creuse, surtout de professeurs remplaçants. Luc Marquez est le représentant du SNUIPP dans le département. Et selon lui, tous les jours en Creuse, une dizaine voire une vingtaine de classes se retrouvent sans enseignant au tableau. Un chiffre trop important pour ce syndicaliste, dans un département qui compte 420 classes. "C'est le signe d'un état en faillite", clame ce professeur remplaçant.

Syndicalistes, parents d'élèves, professeurs et élus étaient réunis pour dénoncer le manque de moyens pour l'éducation dans le département. © Radio France - Juliette Mylle

La députée de la Creuse, Catherine Couturier était également présente à ce rassemblement, pour soutenir les enseignants et les familles. Elle annonce avoir écrit plusieurs fois depuis la rentrée à la rectrice, concernant six ou sept dossiers d'enseignants vivant en Creuse, mais qui ne sont pas libérés de leur académie d'origine, et qui donc ne peuvent pas travailler dans le département.