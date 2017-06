Plus de 1.000 cyclistes manifestent à Paris pour dénoncer les dangers à faire du vélo

Plus d'un millier de cyclistes manifestent samedi matin place de la Bastille à Paris pour dénoncer les dangers de plus en plus nombreux à faire du vélo. Ils rendront hommage aux coureurs cyclistes tués ces derniers mois. D'autres manifestations ont lieu à Annecy, Avignon, Brest, ou Perpignan.

Pour se faire entendre, ils font retentir leurs sonnettes toutes les 15 minutes. Ils ont observé une minute de silence à 11h30, allongés à côté de leur vélo, afin de rendre hommage aux cyclistes qui ont été tués sur les routes ces derniers mois, cyclistes amateurs ou professionnels.

Scarponi, Offredo, Froome...

C'est le cas notamment de l'Italien Michele Scarponi, ancien vainqueur du Tour d'Italie, tué par un camion le 22 avril alors qu'il s’entraînait dans son pays. Le coureur français Yoann Offredo a été blessé par des automobilistes lors d'une séance d'entrainement dans la vallée de Chevreuse près de Gif-sur-Yvette dans l'Essonne.

Deux semaines après la mort de Michele Scarponi, Chris Froome a été percuté par une voiture. Le coureur britannique de la Sky, triple vainqueur du Tour de France, en est sorti indemne mais son vélo a été endommagé.

Les dangers quotidiens

Mais il y a aussi tous les anonymes qui utilisent leur vélo pour aller au travail, à l'école, ou pour leurs loisirs. Les cyclistes sont vulnérables. Et la question de leur sécurité se pose de plus en plus pour les associations comme l'au5v.

D’autres manifestations similaires à celle de Paris ont lieu à Annecy, Avignon, Brest, Perpignan, Quimper.