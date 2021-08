Plus de 1 000 personnes dans le centre du Mans pour la nouvelle manifestation contre le passe sanitaire

Pour le 4ème acte des manifestations contre l'instauration du passe sanitaire ce samedi, plus de 1 000 personnes se sont retrouvées dans les rues du centre-ville du Mans. Une action qui revêt encore plus d'importance à l'avant-veille des premiers contrôles en restauration.

"Liberté !" La revendication majeure est scandée dès les premiers pas du cortège, comme un symbole, face au vaccinodrome du Mans. A ce moment là, en début d'après-midi ce samedi, 700 personnes environ sont réunies pour dire pour la quatrième fois non à l'instauration du passe sanitaire. Au cours du cortège, les rangs se sont étoffés au fur et à mesure pour passer la barre des 1 000 manifestants sur la place de la République.

Un mouvement parti pour durer

A en croire les manifestants, la colère n'est pas prête de s'estomper, encore moins alors que le conseil constitutionnel vient de donner son feu vert, dans les grandes lignes, aux nouvelles mesures sanitaires. Et encore pire avec l'arrivée des premiers contrôles de passe sanitaire en restauration ce lundi. "Je ne pourrai plus aller nulle part, je vais devoir manger dans ma gamelle", regrette Christophe, chauffeur-routier.

La manifestation s'est lancée du rond-point, face au vaccinodrome du centre des expositions. © Radio France - Arthur Blanc

Au fond du cortège, Audrey, une soignante, confirme l'impression ambiante : ce mouvement n'en est qu'à ses débuts. "C'est le respect du choix de chacun face à la vaccination. On va continuer le combat à fond", confie-t-elle. Non loin d'elle, Patrick pense même que la rentrée va être sportive. Selon lui, les syndicats sont prêts à rejoindre le mouvement, "et beaucoup de monde est en vacances et se mobilisera une fois rentré à la maison".

Une longue marche du vaccinodrome vers la place de la République. © Radio France - Arthur Blanc

Loin de perdre tout espoir, et même si, selon Patrick : "le gouvernement ne changera pas d'avis", la mobilisation devrait donc continuer dans les semaines à venir. Ils sont nombreux à déjà avoir coché la date du 14 août prochain, prêts à retourner dans les rues pour manifester.