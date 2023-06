Plus de 1 000 personnes sont venues visiter le nouveau centre de secours de la Souterraine

Ce samedi 17 et dimanche 18 juin, les sapeurs-pompiers de la Souterraine ont organisé des portes ouvertes. Le but était de faire découvrir à la population leur nouveau centre de secours, dans lequel ils ont déménagé le 14 janvier. Des locaux neufs où une cinquantaine de pompiers volontaires travaillent, ainsi que six professionnels.

Les visiteurs ont pu grimper sur la grande échelle, à 12 mètres de hauteur. © Radio France - Juliette Mylle

Plus de 1 000 visiteurs lors de ces portes ouvertes

Une réussite, puisque 1 050 personnes sont venues sur les deux jours. Au programme : atelier premiers secours, visite des locaux, démonstrations de l'utilisation des outils à disposition, et surtout, les visiteurs ont eu l'occasion de monter à la grande échelle, à 12 mètres de hauteur. "J'ai hâte', rit Marceline, 10 ans. Cette jeune fille rêve de devenir pompier plus tard. Elle regarde les grands camions rouges, des étoiles dans les yeux.

Des ateliers de présentation de leurs outils étaient organisés. © Radio France - Juliette Mylle

Delphine aussi a souhaité venir découvrir ce nouveau centre. Elle a trouvé cette visite très intéressante. "On voit qu'ils sont bien équipés, on voit des gens très investis. Et pour soi même aussi, en tant que éventuelles futures victimes, c'est rassurant."

Les sapeurs-pompiers ont pu montrer les camions avec lesquels ils interviennent. © Radio France - Juliette Mylle

Renforcer les liens avec la population

Walter est pompier volontaire dans ce centre de secours. Et pour lui, ces portes ouvertes permettent de renforcer les liens avec la population. "C'était une bonne idée, je pense. Ça permet de montrer un peu notre travail et puis de se faire connaître aussi, puisque le recrutement, ça se fait tout le temps et on en a encore besoin." A la fin de cet événement, les visiteurs ont pu assister à une simulation de désincarcération d'une voiture faite par des pompiers de la Haute-Vienne.