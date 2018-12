Plus de 1 200 gilets jaunes dans les rues de Metz pour l'acte 7 de la mobilisation

Des gilets jaunes venus de toute la Lorraine ont défilé ce samedi dans les rues du centre de Metz. Ils étaient au moins 1 200 au plus fort de la mobilisation, marquée par quelques tensions autour de la Préfecture et par une opération escargot sur l'A31.

Metz, France

Pour cet acte 7 de la mobilisation des gilets jaunes, les Messins ont accueilli les manifestants de toute la Lorraine. Une manière de grossir le mouvement à l'occasion d'un défilé dans le centre-ville, mais aussi sur l'A31. Le point de départ était ce samedi vers 14h au niveau de la Place de la République.

Quelques grenades lacrymogènes

Le défilé a traversé plusieurs villages du marché de Noël, dont celui de la Place Saint-Louis. Mais sur les coups de 15h, alors que la foule se dirigeait vers la Préfecture, un barrage de forces de l'ordre bloquait le passage au niveau du pont. La tension est alors montée petit à petit et un mouvement de foule tente de forcer le passage. Des grenades lacrymogènes sont alors lancées pour disperser la foule.

Les forces de l'ordre bloquent le passage devant la Préfecture de la Moselle. Quelques grenades lacrymogènes pour disperser la foule. pic.twitter.com/LLRKafjiTH — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) December 29, 2018

Plusieurs groupes se forment alors et retournent vers la Place de la République. Mais vers 16h30, des gilets jaunes se dirigent vers l'A31 et parviennent à y monter à pied. La circulation est alors perturbée et certains manifestants assez virulents sont allées dans le centre-ville. Au niveau de la Place Saint-Louis, des pavés sont arrachés, de même que du mobilier urbain, pour affronter les forces de l'ordre. Trois personnes ont été interpellées.