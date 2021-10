Plus de 1.500 élèves handicapés sans solution de scolarité adaptée en Loire-Atlantique

C'est le chiffre avec lequel l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique entend secouer l'Etat : plus de 1.500 élèves handicapés ne trouvent pas de place dans des dispositifs adaptés dans le département. L'APAJH réclame plus de moyens pour ne pas les laisser sur le bord

Plus de 1.500 élèves handicapés ne sont pas scolarisés dans une structure adaptée en Loire-Atlantique selon l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

Estelle M'barek a dû réorganiser tout son quotidien depuis septembre : cette maman de Rezé a deux garçons handicapés, et le plus jeune a dû faire sa rentrée dans une classe de 6ème classique. Impossible de suivre pour Antonio, dyslexique : "il ne fait plus d'anglais du tout, car personne ne peut l'aider pour suivre, même chose pour la physique", déplore-t-elle. Alors qu'il avait pu bénéficier d'une classe Ulis adaptée, avec une auxiliaire de vie scolaire, en primaire, elle craint que son fils entame "une année perdue".

Manque de places au collège

Le passage en 6ème est de loin le plus compliqué de l'avis des parents pour trouver un dispositif adapté. Certains à Nantes ont même lancé une pétition pour réclamer davantage de moyens, après avoir constaté que sur les 21 enfants scolarisés dans quatre classe Ulis en primaire l'an dernier, seuls 11 ont pu bénéficier du dispositif à leur arrivée au collège. "Même si je ne suis concerné que dans deux ans, je préfère anticiper, ça m'inquiète, lance Shaun Summers, papa d'un garçon avec un retard de langage. On n'a aucune visibilité sur le fait qu'il aura une place en 6ème dans deux ans ou pas, même si on est déjà dans le système de classes Ulis."

Le décalage peut donc être immense pour les enfants ou adolescents qui perdent d'une année à l'autre leur dispositif d'accompagnement. Selon l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) de Loire-Atlantique, 226 élèves en attente d'une place dans un établissement spécialisé et 141 en attente d'une place dans une classe Ulis sont actuellement scolarisés en milieu ordinaire. Un choix par défaut qui met à mal les compétences acquises jusque là et le bien-être des enfants aux yeux de parents comme Estelle M'barek : "depuis que mon fils a démarré le collège, il a mal au ventre tous les matins, car il sait que ça va être une journée super lourde." Elle a réorganisé ses horaires de travail pour s'occuper de lui l'après-midi et l'aider pour ses devoirs.

Difficultés sur le long terme

"C'est une question de moyens. On a des enfants qui ne sont pas au bon endroit de scolarisation, estime Anne-Lise Benoist-Thibault, cheffe de service des troubles de fonctions cognitives, à l'APAJH 44. _Autant les services médico-sociaux que l'Education Nationale se retrouvent devant des difficultés de temps d'accueil_, de manque d'AESH, qui accompagnent les élèves." Les problématiques de recrutement sont d'ailleurs nombreuses dans le métier.

"Ce sont des enfants avec des besoins d'accompagnement important. Ils ont parfois de grandes difficultés de scolarité, donc il leur en faut une adaptée, conclut Rémi Turpin, président de l'APAJH 44. _On a des enfants accueillis à l'école, mais en errance, qui ne sont pas à leur place, car on ne leur propose pas un dispositif adapté_."