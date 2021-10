Plus de 10 000 foyers privés de téléphone et d'internet dans les Pyrénées-Orientales à cause de travaux

Depuis ce mercredi matin, les équipes d'Orange s'activent autour de Céret (Pyrénées-Orientales). Les ouvriers ont sectionné, à plusieurs reprises, un câble de fibre optique. Plus de 10 000 clients sont concernés par la panne de téléphone et d'internet.