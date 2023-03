Plus de 10.000 manifestants au Mans contre la réforme des retraites

L'intersyndicale revendique plus de 10.000 personnes au Mans pour cette 8eme journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Une manifestation au cœur même du poumon économique de la métropole du Mans. Plus de 10.000 personnes ont défilé ce mercredi 15 mars pour s'opposer à la réforme des retraites selon l'intersyndicale, contre 4200 selon la police. Le cortège est parti depuis la patte d'Oie d'Allonnes, là où se côtoient les enseignes Renault, Peugeot, Yoplait, Claas Tractor... Une manière de mettre le monde ouvrier à l'honneur.

Le secteur industriel en étendard

Ce n'est pas un hasard si l'intersyndicale a choisi la zone industrielle sud du Mans comme point de départ. Elle est considérée comme le premier employeur de la Sarthe. "Il faut que le mouvement touche l'économique, et là on est en plein milieu de l'économie des sites du Mans", décrit Christophe, salarié à Renault, et syndiqué à la CGT.

Autour de lui, les drapeaux de différents syndicats flottent, ,avec à chaque fois le nom des différents entreprises, comme NTN, fournisseur notamment de boites de vitesse dans l'industrie automobile. Philippe en est l'un des salariés : "Je travaille sur une ligne de production, et moi vu comment je suis parti, je suis mal barré !" Le salarié s'inquiète de devoir travailler jusqu'à 64 ans en raison de la cadence de travail "J'ai déjà une épaule de morte, l'autre j'ai mal. Forcément, derrière, je me demande dans quel état je vais arriver à la retraite, et pour faire quoi ?"

Vers des ruptures conventionnelles en cascade ?

La peur de travailler jusqu'à l'épuisement revient régulièrement dans le cortège, où plusieurs pancartes et banderoles dénoncent des carrières qui vont se terminer directement entre quatre planches. "J'ai peur de partir sans pouvoir profiter", confie David Brasset, représentant syndical CGT chez LTR Industries, une usine à Spay, au sud du Mans, spécialisée dans la reconstitution de tabac, là au boulot on a eu trois décès consécutifs, des salariés de 58 ans. Donc, un moment stop !"

Passée la soixantaine, plusieurs salariés se voient proposer par leur direction une rupture conventionnelle en guise de porte de sortie. "Ils acceptent ou pas, et se mettent au chômage", commente Cédric Foulard, élu CGT chez Claas Tractor, qui décrit ici une situation déjà observée dans cette entreprise de production de tracteurs, c'est cela le paradoxe de la réforme. Cela va se multiplier, et c'est le contribuable qui va payer un ou deux ans d'assurance chômage jusqu'à ce que la personne atteigne ses droits pour partir à la retraite."

Le risque est alors de voir des salariés séniors se retrouver au chômage, et le rester jusqu'à la retraite faute de pouvoir retrouver un emploi entre temps.