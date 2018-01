Le Havre, France

Au Havre, plus de 10.000 signatures pour soutenir les bars de nuit ! Intitulée "Contre le dictat de la municipalité envers la vie nocturne havraise", la pétition lancée il y a quelques jours sur internet par un particulier fait fureur. Pendant ce temps, le bras de fer continue entre la mairie et plusieurs établissements. Quatre ont récemment été épinglés pour "tapage nocturne" dans le centre ville. Situés rue Racine face au célèbre Volcan, la médiathèque, ils ont reçu une mise en demeure et ont été priés de prendre des mesures pour disperser la clientèle au moment de la fermeture et éviter ainsi les nuisances sonores pour les riverains. L'un d'eux a même été contraint de fermer deux heures plus tôt le mois dernier.

Une réunion est prévue le 9 janvier entre la ville et le propriétaire de ce dernier.

Reportage France Bleu Normandie Copier

Célèbre bar à bière du centre ville, Le Trappist a du baisser le rideau à minuit au lieu de 2h, au mois décembre. Une mesure punitive assumée par la mairie et par le premier adjoint Jean-Baptiste Gastinne, suite aux plaintes de quelques riverains : "il y a parfois plus que du bruit : des heurts, des cris... ce n'est pas quelque chose qui relève du caprice. C'est quelque chose que l'on doit prendre en compte, en demandant aux gérants de contribuer à la dispersion de la clientèle à l'horaire de fermeture, c'est à dire 2h du matin".

Jean-Baptiste Gastinne, premier adjoint au maire du Havre Copier

"Que faire de plus ?"

De son côté, le patron du bar estime faire tout ce qu'il peut. Expérimenté, Stéphane dirige quatre établissements dans quatre villes différentes. Dans celui du Havre, l'homme d'affaires a non seulement investi considérablement pour insonoriser les lieux, mais il emploie aussi un portier pour filtrer puis disperser la clientèle. Il se demande aujourd'hui ce qu'il peut faire de plus dans une zone de plus en plus fréquentée par les havrais, étudiants et touristes : "La restriction, c'est bien. Mais la ville du Havre évolue. Il faut donc qu'on trouve vraiment une solution, avec la mairie et la riverains. Nous, on prend les mesures. On a quand même affaire à des pros dans le quartier. Qu'est ce que vous voulez qu'on face de plus ?".

Stéphane, patron du bar Le Trappist Copier

Autour du volcan, la situation reste bouillante. Une réunion est prévue en mairie le 9 janvier. En attendant, les horaires du bar ont été rétablis et la pétition lancée par un fidèle du lieu continue de gonfler : plus de 11.000 signataires soutiennent à ce jour les bars et la vie nocturne dans le centre ville.