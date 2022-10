Plus de 10.000 femmes attendues ce dimanche pour la Joséphine à La Roche-sur-Yon

La Joséphine 2022, course et marche 100% féminine au profit de la lutte contre le cancer du sein, a lieu ce dimanche à La Roche-sur-Yon. Plus de 10 mille femmes sont attendues sur les boulevards du Pentagone.