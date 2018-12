Plus de 100 conteneurs à ordures détruits depuis samedi à Avignon !

Avignon, France

L'addition ne cesse de s'alourdir pour le Grand Avignon et donc pour les contribuables. Plus d'une centaine de conteneurs à ordures ont été détruits, par le feu le plus souvent, depuis samedi à Avignon. La collectivité déplore également la destruction de 5 abris bus en l'espace de trois jours. Les responsabilités sont difficiles à établir : gilets jaunes exaspérés, lycéens en colères, casseurs irresponsables ? Un constant cependant, de nombreux conteneurs ont été volés ou incendiés à proximité des lycées sous tension (Maria Casarès, Philippe de Girard, Aubanel, René Char etc.) Comme il l'avait déjà fait la semaine dernière, le Grand Avignon va déposer plainte contre X suite à ces nouvelles dégradations. Il y a une semaine déjà, 35 bacs à ordures, 1 conteneur enterré, 5 abris bus, 1 borne d'information voyageurs et plusieurs poteaux indicateurs avaient été détruits.

Un des nombreux conteneurs incendiés depuis trois jours à Avignon ; ici à proximité de la place Pie © Radio France - Daniel Morin

Des conteneurs emportés avant d'être incendiés © Radio France - Daniel Morin

Feu allumé dans les rues piétonnes d'Avignon samedi en début de soirée © Radio France - Daniel Morin