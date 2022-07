Les sapeurs-pompiers et les secouristes des PGHM des deux Savoie sont intervenus à plus de 100 reprises dimanche. Des opérations de secours multiples pour différents pratiquants, heureusement on ne déplore aucun décès.

Plus de 100 interventions des secouristes de Savoie et de Haute-Savoie dimanche 24 juillet

"Rien de trop grave mais des interventions tout azimut et surtout en montagne" indique un officier des sapeurs-pompiers ce dimanche en fin d'après-midi. La journée était chaude et magnifique en altitude, de très nombreux pratiquants étaient de sortis.

Parmi les accidents marquant il y a eu ces randonneurs bloqués dans des barres rocheuses au niveau de l'Arclusaz dans les Bauges, des accidents de VTT au lac du Loup dans la station des Ménuires, les pompiers sont aussi intervenus pour un malaise cardiaque à la Plagne.

Les hélicoptères n'ont pas cessé leur va et vient vers les différents hôpitaux de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

L'opération la plus délicate dans le massif du Mont-Blanc

Le PGHM de Chamonix a réalisé 7 grosses interventions. La plus délicate a été ce secours dans le massif du Mont-Blanc, en fin de matinée, au niveau de l'arrête nord du flambeau. Une cordée de trois alpinistes a dévissé, ils ont glissé sur une cinquantaine de mètres, dans des blocs de neige et de rochers. Ce secours a nécessité la présence de 8 secouristes, 3 médecins et 2 hélicoptères. Les alpinistes gravement blessés ont été conduit dans les hôpitaux de Sallanches, des Contamines et d'Annecy.