Plus de 100 personnes se sont rassemblées à Dijon pour la Journée internationale des migrants

Dans le froid mais sous le soleil, une centaine de personnes se sont données rendez-vous sur la place Jean Macé à Dijon ce samedi 17 décembre 2022. Tous là pour célébrer la Journée internationale des migrants qui a lieu le lendemain, le dimanche. La quarantaine d'associations et d'organisations syndicales à l'initiative de ce mouvement demandent la régularisation de tous les sans-papiers. Ils s'opposent également au projet de loi "immigration" qui sera présenté au début de l'année 2023 à l'Assemblée nationale. Une des mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui ne passe pas auprès du collectif, concerne la création d'un titre de séjour pour "métiers en tension".

Des mobilisations régulières

L'objectif de ce rassemblement était avant tout d'informer la population. Marine Bignon, du collectif "Lycée d'accueil international du Castel", a pris la parole pour évoquer ce qu'il se passait, notamment dans son établissement, lors de demandes d'expulsion d'élèves. "On a eu plusieurs cas de figure de jeunes qui, pour divers motifs, avaient des obligations de quitter le territoire français, raconte-t-elle. Ces jeunes-là étaient en train d'étudier au lycée. On voulait qu'ils finissent pour avoir leur diplôme. Ces jeunes voulaient s'intégrer et travailler. On les a toujours défendu pour qu'ils puissent faire leur désir de vie et tel qu'ils le souhaitent."

Pour se faire entendre auprès des autorités, le lycée du Castel s'est mobilisé à plusieurs reprises . "Ce n'était pas une mobilisation qui ne vient que des enseignants, insiste Marine Bignon. Ce sont souvent les propres camarades de classe des élèves concernés qui disent que ces situations sont insoutenables, que ce sont leurs camarades de classe, et qu'il faut qu'ils restent."

Un parcours du combattant

Parmi ceux qui était aussi présent au rassemblement de ce samedi, Chiba, un jeune homme de 28 ans originaire du Mali. Il est très reconnaissant que la France l'ait accueilli il y a quelques années, même si, cela a été un parcours du combattant pour lui. Chiba a quitté le Mali en 2015, puis a fait ses premiers pas en Europe, en Italie, avant d'être expulsé. Il a ensuite été envoyé en Allemagne, à nouveau en Italie, en France, à nouveau en Italie, aux Pays-Bas, etc. Un voyage laborieux qui a fini par s'achever en France à Dijon où Chiba a pu avoir ses papiers.

De nombreuses pancartes étaient disposées autour de l'arbre de la place Jean Macé. © Radio France - Dimitri Morgado

L'homme n'a pas quitté son pays, le Mali, de gaieté de cœur, bien au contraire. "Jamais je n'aurais pensé quitter là où je suis né, là où j'ai grandi, ma famille et mes amis, explique-t-il. Je me sentais en danger dans mon pays." C'est le message que Chiba martèle justement. Il aurait aimé rester au Mali. "Chacun de nous préfèrerait rester chez lui, mais s'il y a quelque chose qui te pousse à partir de chez toi, là, tu n'as pas le choix.", se résigne-t-il. Chiba est désormais intégré dans sa vie dijonnaise où il enchaîne les petits boulots, le plus souvent dans la livraison ou dans les vignes.